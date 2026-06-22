Aσφαλείς διακοπές με παιδιά: Τι να πάρετε μαζί σας – Τα SOS του φαρμακείου

Τα σχολεία έκλεισαν και το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι έχετε αρχίσει να προγραμματίζετε τις διακοπές σας μαζί με τα παιδιά σας και είτε πάτε στο εξοχικό σας, είτε σε ένα νησί, ετοιμάστε μια μικρή βαλίτσα με τα απαραίτητα σε περίπτωση που χτυπήσουν, αρρωστήσουν ή κάτι τα τσιμπήσει.

Το διάστημα που θα είστε μακριά από τον παιδίατρο σας ή το νοσοκομείο δημιουργεί μια ανασφάλεια όμως αν έχετε μαζί σας όλα όσα χρειάζονται για τις πρώτες βοήθειες θα έχετε λιγότερες δυσάρεστες εκπλήξεις με τα παιδιά.

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Για την παραλία

•Αντηλιακό υψηλής προστασίας ειδικό για παιδιά

•After sun που ανακουφίζει και ενυδατώνει το δέρμα

•Καπέλο, γυαλιά ηλίου και δεύτερο μαγιό

•Ενυδατική κρέμα για εγκαύματα

Για τον πυρετό ή κρύωμα

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•Αντιπυρετικό

•Θερμόμετρο

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•Κομπρέσα ή αυτοκόλλητα επιθέματα ψύξης

•Φυσιολογικό ορό

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Για αλλεργίες και τσιμπήματα

•Αντιισταμινική κρέμα

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•Αντιισταμινικό σιρόπι ή χάπια

•Τσιμπιδάκι για αγκάθια

•Εντομοαπωθητικό (ειδικό για παιδιά)

•Αμμωνία σε στικ ή διάλυμα, για τσιμπήματα από σφήκες, τσούχτρες

•Κολλύρια,απλά καθαριστικά και με αντιβιοτικό σε περίπτωση επιπεφυκίτιδας και μολύνσεων του ματιού

Για μικροτραυματισμούς

•Οινόπνευμα καθαρό λευκό

•Αντισηπτικά μαντηλάκια ή σπρέι

•Οξυζενέ και ιώδιο

•Αποστειρωμένες γάζες και μαντηλάκια

•Ελαστικοί επίδεσμοι

•Τσιρότα σε διάφορα μεγέθη

•Παγοκύστες

Μην ξεχάσετε:

•Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού

•Να έχετε το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου

•Το τηλέφωνο του κέντρου υγείας ή του νοσοκομείου που είναι κοντά σας

•Τα αγαπημένα του παιχνίδια αλλά και μαρκαδόρους με μπλοκ ζωγραφικής, που θα σας χαρίσουν λίγη ηρεμία.