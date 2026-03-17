Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία – ΠΟΕΔΗΝ: “Δεν υπάρχουν χέρια για να δουλέψουμε”

Για κλειστές χειρουργικές αίθουσες, παραιτήσεις, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και πολύ χαμηλούς μισθούς κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Αυτοί είναι οι λόγοι που οι υγειονομικοί βγαίνουν στους δρόμους την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Πόσοι υγειονομικοί έφυγαν από το ΕΣΥ

Εδώ και χρόνια οι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην αγορά εργασίας αναζητούν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ που εκτελείται τα έτη 2024,2025 και ως εκτίμηση για το έτος 2026 αποχώρησαν 8.000 μόνιμοι υπάλληλοι από το ΕΣΥ. Με οργανισμούς του έτους 2012 στα Νοσοκομεία υπηρετούν 45.000 μόνιμοι υπάλληλοι και 25.000 συμβασιούχοι. Τα κενά σε οργανικές θέσεις είναι 20.000 συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων. Σήμερα στα Νοσοκομεία υπηρετεί 3.000 λιγότερο προσωπικό από την 1/1/2023.

Όπως τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος “Το ΕΣΥ νοσεί και η κυβέρνηση αρνείται να δώσει το φάρμακο ίασης που είναι αύξηση των δαπανών για την υγεία, αύξηση μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων. Εκρηκτικός μηχανισμός στα θεμέλια του ΕΣΥ είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τους μαθητές να φοιτήσουν στις Πανεπιστημιακές Σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Αδειάζουν οι Πανεπιστημιακές Σχολές των επαγγελμάτων υγείας και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας στην αγορά εργασίας”.

Κλειστές 400 χειρουργικές αίθουσες και 400 ΜΕΘ

Στη δύναμη του ΕΣΥ υπάρχουν 3,5 Νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, την ίδια στιγμή ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 5,3 Νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους

-Το 2019 υπήρχαν 450 κλίνες ΜΕΘ, στο τέλος της πανδημίας 1.250 και τώρα λειτουργούν οι 850.

-Το 2019 υπήρχαν 800 χειρουργικές αίθουσες και λειτουργούσαν οι 450.

-Στο τέλος της πανδημίας υπήρχαν 1.000 χειρουργικές αίθουσες.

-Τώρα λειτουργούν για χειρουργικές επεμβάσεις μόνο οι 600.

Εάν δεν προσληφθεί προσωπικό προκειμένου να ανοίξουν οι 400 κλειστές χειρουργικές αίθουσες είναι βέβαιο ότι θα ξανα φουντώσουν οι λίστες αναμονής επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Χαμηλοί μισθοί και δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Μεγάλοι αδικημένοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ.

-684 ευρώ το μήνα λαμβάνουν οι τραυματιοφορείς

-736 ευρώ το μήνα οι Βοηθοί νοσηλευτές

-836 ευρώ το μήνα οι νοσηλευτές

-1.264 ευρώ το μήνα ο γιατρός επιμελητής Α.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ ένας νοσηλευτής εργάζεται κυκλικό ωράριο 7 νύχτες, 7 απογεύματα και 3 αργίες το μήνα και να λαμβάνει 100 ευρώ ως πρόσθετες αμοιβές.

Η κατάσταση στα επείγοντα

Καθρέπτης της κατάστασης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας είναι τα Επείγοντα και η ποιότητα Νοσηλείας στα μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος «τα επείγοντα επισκέπτονται εκατοντάδες ασθενείς για ψύλλου πήδημα λόγω κατάρρευσης της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, την διαχρονική αποτυχία σύστασης προσωπικού – οικογενειακού γιατρού.

Η ταλαιπωρία για εξέταση απίστευτη παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Τελικά, λιγότερο του 20% των ασθενών που επισκέπτονται τα Επείγοντα των Νοσοκομείων χρήζουν εισαγωγής. Κέντρα Υγείας που δεν είναι σε θέση να κάνουν μία ακτινογραφία θώρακος, μία Γενική αίματος και λόγω έλλειψης διασωστών καθυστερούν οι διακομιδές έκτακτων περιστατικών».

Το 50% των ασθενών που νοσηλεύονται στα μεγάλα Νοσοκομεία προέρχονται από άλλους νομούς επειδή τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν χάσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού.

Οι νοσηλείες σε ράντζα, φορεία και στη διασπορά δηλαδή παθολογικά περιστατικά νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές είναι η βασική αιτία που η χώρα μας έχει τον υψηλότερο δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προσβολές και θανάτους.

Η Δημόσια Υγεία, Πρόνοια, ΕΚΑΒ δεν πρόκειται να φτιάξει με μισθούς που δεν αρκούν ούτε για το ενοίκιο του σπιτιού και εξαντλητικά ωράρια εργασίας τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ που εξήγγειλε πανελλαδική, πανυγειονομική απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη στις 19 Μαρτίου.