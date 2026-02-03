Hepatrat της UNI-PHARMA: Ευρωπαϊκή πατέντα και νέα δημοσίευση για τη συμβολή του σε ασθενείς με λιπώδες ήπαρ

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Hepatrat® αξιολογήθηκαν σε τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo κλινική μελέτη διάρκειας 12 μηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σε εξωτερικά ηπατολογικά ιατρεία τριών νοσοκομείων της Αθήνας (Λαϊκό, Αττικό και Ευαγγελισμός).

Η μελέτη αφορούσε ενήλικες ασθενείς με Μεταβολικά Σχετιζόμενη Στεατωτική Νόσο του Ήπατος (ΜΕΣΝΗ / MASLD), γνωστή και ως λιπώδης νόσος του ήπατος ή «λιπώδες ήπαρ», που επηρεάζει περίπου το 25–30% του παγκόσμιου πληθυσμού.



Τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης που πραγματοποίησε ο καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης και οι συνεργάτες του δημοσιεύτηκαν στο Annals of Gastroenterology, το επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.

Στους ασθενείς που έλαβαν το Hepatrat® παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση των ηπατικών ενζύμων ALT και GGT, με σαφώς υψηλότερα ποσοστά ταυτόχρονης ομαλοποίησής τους σε σύγκριση με το placebo.

Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική μείωση της ηπατικής ακαμψίας, όπως αυτή εκτιμήθηκε με ελαστογραφία (transient elastography και 2D-shear wave elastography), καθώς και ευνοϊκές επιδράσεις σε μεταβολικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στα επίπεδα της γλυκόζης και της ολικής και LDL χοληστερόλης.

Η μακροχρόνια χορήγηση του συμπληρώματος ήταν ασφαλής και άριστα ανεκτή, χωρίς αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών.



Συνολικά, τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η χορήγηση του Hepatrat® σε ασθενείς με ΜΕΣΝΗ οδηγεί σε σημαντικές βελτιώσεις στα ηπατικά ένζυμα, στην ηπατική ακαμψία, καθώς και στις παραμέτρους λιπιδίων και ζαχάρου αίματος των ασθενών.

Κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσεις (τεμάχια) της εγχώριας φαρμακευτικής αγοράς, μεταξύ των αμιγώς Ελληνικών επιχειρήσεων. Επενδύοντας με συνέπεια στην έρευνα, στις τεχνολογίες αιχμής και στη βιώσιμη ανάπτυξη, θέτει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του την πρόοδο της επιστήμης με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην προαγωγή της υγείας, μέσα από καινοτόμα προϊόντα και θεραπείες προστιθέμενης αξίας. Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) σήμερα διατηρεί στην κατοχή του περισσότερα από 120 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.