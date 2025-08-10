Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Γεωργιάδης για υπόθεση παράνομης συνταγογράφησης και την σύλληψη γιατρών: “Δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ”

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία γιατρού του Νοσοκομείο 'Γεννηματάς"

Γεωργιάδης για υπόθεση παράνομης συνταγογράφησης και την σύλληψη γιατρών: “Δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ”
Την απόφαση ιατρού της Νοσοκομείου Γεννηματάς να καταγγείλει παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων εξήρε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο X.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» τον οποίο και συγχαίρω.

Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους.

Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλουν αμέσως.

