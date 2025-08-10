Νοσοκομείο “Γεννηματάς”: Καταγγελία του προσωπικού για ασανσέρ που έπεσε στο κενό – Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό καταγγέλλουν γιατροί του Νοσοκομείου “Γ.Γεννηματάς” καθώς αναφέρθηκε ότι ασανσέρ έπεσε στο κενό ανεβαίνοντας προς τον τρίτο όροφο.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γιατρών, το περιστατικό συνέβη σε ημέρα γενικής εφημερίας, την Κυριακή 10 Αυγούστου, τονίζοντας ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Στο ασανσέρ εισήλθε τεχνολόγος με βαρύ τραχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της αντίδραση πήδησε εκτός ενώ λίγο μετά ο θάλαμος έπεσε στο ισόγειο.

Η καταγγελία του προσωπικού του Νοσοκομείου Γεννηματάς:

Σήμερα 10 Αυγούστου, ημέρα γενικής εφημερίας, από τύχη δεν θρηνησαμε θύματα στο Γεννηματάς.

Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 -δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξηλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο.

Κε Υπουργε Υγείας, κα Διοικητρια, κε Υποδιοικητη, επιστημονικό και διοικητικο συμβούλιο δυο τρεις ρητορικές ερωτήσεις μόνο θα σας απευθύνω:

Όσο χαριεντιζεστε μεταξύ σας, φωτογραφιζεστε σε ταβέρνες πολυτελείας, αυτοσυγχαιρεστε στο τουιτερ για “συντονισμό ” μειζονων ιατρικών πράξεων εξ αποστάσεως, δηλώνετε περήφανοι για την μεγάλη επισκεψιμοτητα του Γεννηματάς (48% όλων των περιστατικών της Αττικής τον μήνα Ιούνη του 2025 προσήλθαν στο ΓΝΑ) μήπως να κάνετε κάποια στιγμή και την αυτοκριτική σας;

Μήπως αντί για τα καραγκιοζιλικια με τα βραχιολάκια να δείτε λίγο τις συνθήκες εργασίας μας πιο σοβαρά;

Αν σκοτωνοταν η συνάδελφος ή τραυματιζοταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η “απουσία αξιολόγησης ” των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;

Τα έχουμε δώσει όλα στην δουλειά, κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή με την ένταση της υπερεργασίας μας και τώρα βλέπουμε ότι το “εργατικό ατύχημα ” είναι στην ημερήσια διάταξη… και όταν μιλάμε για εργατικά ατυχήματα ή κάνουμε έγγραφα για αυτά, στην καλύτερη τρώμε μπούλιγκ και τρομοκρατία μέχρι καθαιρέσεις και μετακινήσεις….

Απαιτουμε άμεσα μαζικές προσλήψεις και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην δουλειά μας.

Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε Τέμπη το νοσοκομειο μας.

Χρίστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΣ ΠΙΣ, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς.