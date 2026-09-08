Επιστροφή στα θρανία: Τι να κάνετε όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο

«Δεν θέλω να πάω σχολείο», «θα μείνω στο σπίτι, θα πάω στη γιαγιά», «πονάει η κοιλιά μου». Πολλοί γονείς έχουν έρθει ήδη αντιμέτωποι με κλάματα, γκρίνια και την άρνηση του παιδιού τους να πάει στο σχολείο. Η πραγματικότητα είναι πως μετά από σχεδόν 3 μήνες διακοπών και χαλάρωσης, φαντάζει βουνό όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς να μπουν σε πρόγραμμα.

Μην περιμένετε θαύματα την Παρασκευή

Έχετε πολύ λίγο χρόνο ακόμα για να ξεκινήσετε να προετοιμάζετε το παιδί για το πρώτο κουδούνι που χτυπάει την Παρασκευή. Αλλάξτε άμεσα συνήθειες και ξεκινήστε ένα σταθερό ωράριο ύπνου που περιλαμβάνει την ώρα που θα κοιμάται το βράδυ και συγκεκριμένη ώρα που θα ξυπνάει και θα τρώει πρωινό. Η σταδιακή προετοιμασία θα βοηθήσει το παιδί να προσαρμοστεί πιο εύκολα στο ωράριο του σχολείου.

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Βρείτε τις πιθανές αιτίες

Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβετε γιατί το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο και να το αντιμετωπίσετε μαζί.

-Εάν το παιδί πηγαίνει για πρώτη φορά σχολείο, στο προνήπιο ή στο νηπιαγωγείο μπορεί να αρνείται, γιατί δεν θέλει να αποχωριστεί την μητέρα του ή το φοβίζει το άγνωστο περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί.

-Εάν το παιδί είναι μεγαλύτερο μπορεί να αγχώνεται για την επίδοση του ή να νιώθει πως δεν θα τα καταφέρει καθώς αλλάζει σχολική βαθμίδα.

– Ένας άλλος πιθανός παράγοντας για την άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο, είναι η πίεση που μπορεί νιώθει το παιδί από εσάς τους γονείς για να είναι πολύ καλός μαθητής.

– Εάν το παιδί έχει δεχτεί πειράγματα από τους συμμαθητές του ή ακόμα και σχολικό εκφοβισμό τότε το σχολείο του δημιουργεί αρνητικά συναισθηματικά. Δεν θέλει να πάει γιατί φοβάται ότι θα του συμβούν και πάλι τα ίδια.

Πώς θα βοηθήσουμε το παιδί

Το πρώτο βήμα είναι να μιλήσετε μαζί του. Πρέπει να κάνετε μια ήρεμη συζήτηση, χωρίς πίεση και νεύρα προκειμένου να σας εμπιστευτεί και να σας ανοίξει την ψυχή του. Εάν έχει άγχος για την επίδοση του, δείξτε κατανόηση και πείτε του πώς μπορείτε να το βοηθήσετε. Ρωτήστε εάν χρειάζεται και θέλει να κάνει κάποια μαθήματα για να ενισχυθεί και φροντίστε να τονώσετε την αυτοπεποίθηση του. Εάν το πρόβλημα όμως είναι ο σχολικός εκφοβισμός τότε θα πρέπει να μιλήσετε με το σχολείο για να υπάρξει άμεση λύση. Αν μετά από όλα αυτά επιμένει να μην θέλει να πάει σχολείο τότε ίσως πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας. Το παιδί χρειάζεται αγάπη και υπομονή και όλα θα πάνε καλά.