Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό – Έγινε αισθητός και στο Αγρίνιο

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 10:46 σήμερα το πρωί στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος, 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα, βόρεια του Αιτωλικού.

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Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 13 χιλιόμετρα, νότια από το Αγρίνιο.