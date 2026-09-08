Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη;
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό – Έγινε αισθητός και στο Αγρίνιο

Με επίκεντρο 8 χλμ. βόρεια του Αιτωλικού

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό – Έγινε αισθητός και στο Αγρίνιο
DEBATER NEWSROOM

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 10:46 σήμερα το πρωί στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

   Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος, 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα, βόρεια του Αιτωλικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

   Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 13 χιλιόμετρα, νότια από το Αγρίνιο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Η ελληνική εξωστρέφεια και οι προοπτικές συνεργασίας με την Ιαπωνία στο επίκεντρο συζήτησης που διοργάνωσε το Enterprise Greece
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Η ελληνική εξωστρέφεια και οι προοπτικές συνεργασίας με την Ιαπωνία στο επίκεντρο συζήτησης που διοργάνωσε το Enterprise Greece

Αλ. Χατζόπουλος: «Το 2025 το 83% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιαπωνία προήλθε από τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού που παράγονται στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο»