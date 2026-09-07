Οι κίνδυνοι από τη σχολική τσάντα: Πόσο πρέπει να ζυγίζει;

Σε λίγα 24ωρα θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους, και θα επιστρέψουν στην κανονικότητα με αυξημένα βάρη. Ήδη οι γονείς έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες και τις αγορές. Τετράδια, ντοσιέ, μολύβια, στυλό, παγούρια και τσάντες για τη νέα σχολική χρονιά.

Το ερώτημα βέβαια είναι, πόσο βαριά μπορεί να είναι η σχολική τσάντα; Οι ειδικοί απαντούν πως τα υπερφορτωμένα σχολικά σακίδια δεν πρέπει να βαραίνουν τους μικρούς ώμους και τη σπονδυλική στήλη των παιδιών.

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Σύμφωνα με την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία το βάρος της τσάντας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%-15% του σωματικού βάρους του παιδιού. Ωστόσο πολλές φορές οι τσάντες των παιδιών που πάνε στο Δημοτικό ζυγίζουν από 4 έως 7 κιλά όταν οι ίδιοι οι μικροί μαθητές ζυγίζουν 22-35 κιλά που σημαίνει πως η τσάντα τους δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει 4 κιλά.

Πώς επιλέγουμε τη σωστή σχολική τσάντα

-Η τσάντα πρέπει να είναι από ελαφριά και άνετα υλικά.

–Δίνουμε βάση στην εργονομία της. Θα πρέπει οι ιμάντες της να είναι άνετοι και σταθεροί, η πλάτη να είναι ενισχυμένη με ειδικό υλικό, ώστε να μην τραυματίζει το σώμα του παιδιού. Καλό είναι να έχει ιμάντα που να ασφαλίζει την τσάντα στην μέση του μαθητή δένοντας εμπρός στην κοιλιά.

-Η θέση της τσάντας πρέπει να ρυθμίζεται, εφαρμόζοντας στην πλάτη και να μην πέφτει χαμηλότερα στην περιοχή της μέσης.

-Είναι σημαντικό να υπάρχουν αρκετές θήκες στην τσάντα, ώστε να μοιράζεται σωστά το βάρος

-Τη φοράμε και με τους 2 ιμάντες ή αλλάζουμε συχνά θέση εναλλάξ στους ώμους ή στο χέρι, αν την κρατάμε ως χειραποσκευή.

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-Η τροχήλατη τσάντα αποτελεί λύση, αν δεν υπάρχουν κατά την μετακίνηση προς το σχολείο πολλά εμπόδια ή σκαλιά.

Συμβουλές για τους γονείς

Η φορτωμένη σχολική τσάντα λειτουργεί ως δύναμη που τραβάει το μαθητή προς τα πίσω και κάτω. Στην προσπάθεια να διατηρήσει το παιδί την ισορροπία του, αλλάζει τη στάση του σώματός του, καμπουριάζοντας και αλλάζοντας τη θέση της λεκάνης. Σε περίπτωση που το παιδί διαμαρτύρεται για πόνο στην πλάτη, τον αυχένα ή τους ώμους ή γέρνει προς τα εμπρός όταν φορά την τσάντα, χρειάζεται να ελεγχθούν τόσο το βάρος και η κατανομή του φορτίου όσο και η εφαρμογή της τσάντας.

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Η συνεχόμενη χρήση μιας βαριάς τσάντας μπορεί να προκαλέσει μυοσκελετικά προβλήματα ενώ το παιδί ή ο έφηβος συνηθίζει σε μία κακή στάση σώματος.