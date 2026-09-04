Εμμηνόπαυση δεν σημαίνει γήρανση: Οι μεγάλοι μύθοι και τα δεδομένα για τη γυναίκα στα 50

Πολλοί πιστεύουν πως η εμμηνόπαυση είναι συνώνυμο της γήρανσης. Αυτό όμως είναι λάθος καθώς πρόκειται για μια φυσιολογική μετάβαση που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωής μια γυναίκας, γεμάτο δυνατότητες, εμπειρίες και ευκαιρίες για φροντίδα του εαυτού της.

Κ όμως για πολλές γυναίκες, η λέξη «εμμηνόπαυση» εξακολουθεί να συνοδεύεται από φόβο και αβεβαιότητα. Συχνά συνδέεται λανθασμένα με τη γήρανση, την απώλεια της θηλυκότητας, της ενέργειας ή της ποιότητας ζωής. Πρόκειται όμως για έναν από τους πιο επίμονους μύθους γύρω από τη γυναικεία υγεία.

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«Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η εμμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια, ούτε σηματοδοτεί το τέλος της νεότητας ή της δραστήριας ζωής. Είναι μια φυσιολογική βιολογική μετάβαση που σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου και την αρχή μιας νέας φάσης, η οποία μπορεί να είναι εξίσου δημιουργική, παραγωγική και ουσιαστική» αναφέρει η Καίτη Αντωνοπούλου, γενική γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης.

Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

Η εμμηνόπαυση ορίζεται ως η οριστική διακοπή της εμμήνου ρύσεως για δώδεκα συνεχόμενους μήνες και συνήθως εμφανίζεται μεταξύ 45 και 55 ετών, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 51 έτη. Η σταδιακή μείωση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, διαταραχές ύπνου, μεταβολές στη διάθεση, δυσκολία συγκέντρωσης ή κολπική ξηρότητα. Ωστόσο, κάθε γυναίκα βιώνει την εμμηνόπαυση διαφορετικά και η ένταση των συμπτωμάτων διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Η γήρανση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί μια φυσική διαδικασία που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Περιλαμβάνει σταδιακές αλλαγές στον οργανισμό, οι οποίες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα, ο ύπνος, το κάπνισμα και η συνολική κατάσταση της υγείας.

«Η σύγχυση μεταξύ εμμηνόπαυσης και γήρανσης οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δύο αυτές διαδικασίες συμπίπτουν χρονικά. Επειδή η εμμηνόπαυση εμφανίζεται σε μια περίοδο όπου αρχίζουν να γίνονται πιο αισθητές ορισμένες αλλαγές του οργανισμού, συχνά θεωρείται λανθασμένα ότι ευθύνεται για όλες τις μεταβολές που παρατηρούνται», επισημαίνει η κα. Αντωνοπούλου.

Όταν το σώμα αλλάζει

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υγεία των οστών. Η μείωση των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να επιταχύνει την απώλεια οστικής μάζας. Ωστόσο, η μείωση της οστικής πυκνότητας αποτελεί και μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας της γήρανσης. Αντίστοιχα, η αύξηση του σωματικού βάρους ή του κοιλιακού λίπους δεν οφείλεται αποκλειστικά στις ορμονικές αλλαγές, αλλά επηρεάζεται επίσης από τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας και τις μεταβολές του μεταβολισμού που συμβαίνουν με την ηλικία.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για την καρδιαγγειακή υγεία. Τα οιστρογόνα φαίνεται να ασκούν προστατευτική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας. Μετά την εμμηνόπαυση, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών νοσημάτων αυξάνεται σταδιακά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ευθύνεται αποκλειστικά η εμμηνόπαυση. Η ηλικία, η αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και το κάπνισμα παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

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Δεν οφείλονται όλα όσα μας συμβαίνουν στις ορμονικές αλλαγές

Η εμμηνόπαυση μπορεί επίσης να συνοδεύεται από συναισθηματικές μεταβολές, όπως αυξημένο άγχος, ευερεθιστότητα ή μεταβολές στη διάθεση. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση της ζωής πολλές γυναίκες διαχειρίζονται παράλληλα επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειακές ευθύνες, τη φροντίδα ηλικιωμένων γονέων ή σημαντικές αλλαγές στις προσωπικές τους σχέσεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη συνολική ψυχική ευεξία και δεν πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στις ορμονικές αλλαγές.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ποιότητα ζωής μετά την εμμηνόπαυση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές που κάνουμε για την υγεία μας. Η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, η αποφυγή του καπνίσματος, η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D και οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διατήρηση της υγείας και της λειτουργικότητας.

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Άλλωστε, σήμερα οι γυναίκες περνούν σχεδόν το ένα τρίτο της ζωής τους μετά την εμμηνόπαυση. Πρόκειται για μια περίοδο που μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματική καταξίωση, προσωπική ανάπτυξη, ταξίδια, νέες εμπειρίες, κοινωνική συμμετοχή και περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους.

«Η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι μια φυσιολογική μετάβαση σε ένα νέο στάδιο ζωής, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από υγεία, ενεργητικότητα και ποιότητα ζωής. Όσο καλύτερα ενημερωμένες είμαστε, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αφήσουμε πίσω τους μύθους και να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φάση με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία», καταλήγει η γενική γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης.