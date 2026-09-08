Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη;
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αετό Καρύστου

Επιχειρούν 28 πυροσβέστες

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αετό Καρύστου
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:05

Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:40.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καρύστου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Η ελληνική εξωστρέφεια και οι προοπτικές συνεργασίας με την Ιαπωνία στο επίκεντρο συζήτησης που διοργάνωσε το Enterprise Greece
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Η ελληνική εξωστρέφεια και οι προοπτικές συνεργασίας με την Ιαπωνία στο επίκεντρο συζήτησης που διοργάνωσε το Enterprise Greece

Αλ. Χατζόπουλος: «Το 2025 το 83% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιαπωνία προήλθε από τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού που παράγονται στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο»