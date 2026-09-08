Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αετό Καρύστου

Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:40.

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Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καρύστου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αετός_Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 8, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.