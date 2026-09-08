Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αετό Καρύστου
Επιχειρούν 28 πυροσβέστες
Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:40.
Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Επίσης από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καρύστου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αετός_Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 8, 2026
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
πηγή στην Google
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