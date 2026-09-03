ΕΟΔΥ: Ένας νέος θάνατος από κορονοϊό – 33 εισαγωγές για Covid και γρίπη

Ένας νέος θάνατος ασθενούς με κορονοϊό και συνολικά 33 εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω Covid-19 και γρίπης καταγράφηκαν στην Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ για το διάστημα από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026, οι βασικοί δείκτες των αναπνευστικών λοιμώξεων εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

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Από τις συνολικά 33 νέες νοσηλείες, οι 17 αφορούσαν ασθενείς με Covid-19 και οι 16 ασθενείς με γρίπη.

Κορονοϊός: 17 εισαγωγές και ένας θάνατος

Οι νέες εισαγωγές ασθενών με Covid-19 παρουσίασαν μικρή μείωση, καθώς περιορίστηκαν στις 17, έναντι 20 την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, δηλώθηκε όμως ένας νέος θάνατος ασθενούς με κορονοϊό.

Από την πρώτη εβδομάδα του 2025 έως και την 35η εβδομάδα του 2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι μεταξύ των σοβαρών περιστατικών –διασωληνωμένων ή ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ– ανέρχονται σε 93.

Η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για τον SARS-CoV-2 παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως και το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχθηκαν.

Ποιο στέλεχος του κορονοϊού επικρατεί

Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται ταυτόχρονη κυκλοφορία των στελεχών NB.1.8.1, XFG και BA.3.2, τα οποία βρίσκονται υπό παρακολούθηση από το ECDC και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

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Το NB.1.8.1 παραμένει το επικρατέστερο μεταξύ των δειγμάτων που αναλύονται. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, για κανένα από τα τρία στελέχη δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Γρίπη: 16 εισαγωγές και μία 67χρονη στη ΜΕΘ

Οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη ανήλθαν σε 16, έναντι 14 την προηγούμενη εβδομάδα.

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Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό περιστατικό εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης τύπου Α, το οποίο χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 67 ετών.

Παράλληλα, δηλώθηκε αναδρομικά ακόμη ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης που είχε εισαχθεί σε ΜΕΘ κατά την 33η εβδομάδα του 2026.

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Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Χαμηλή η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω από το όριο του 10%, το οποίο σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της νόσου. Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν εντοπίστηκαν θετικά δείγματα ούτε στην κοινότητα ούτε στο δίκτυο επιτήρησης των νοσοκομείων.

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Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει, πάντως, ότι μεμονωμένα περιστατικά ή τοπικές συρροές γρίπης μπορεί να εμφανίζονται και κατά τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με επισκέπτες από το νότιο ημισφαίριο.

Από την 40ή εβδομάδα του 2025 έως και την 35η εβδομάδα του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά:

166 περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ

84 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

752 θετικά δείγματα γρίπης σε σύνολο 5.719 δειγμάτων

Από τα 751 δείγματα που τυποποιήθηκαν, τα 749 ήταν γρίπη τύπου Α και τα δύο τύπου Β.

Σε χαμηλά επίπεδα και ο RSV

Η θετικότητα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) παρέμεινε χαμηλή τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία.

Κατά την εβδομάδα αναφοράς δεν εντοπίστηκαν θετικά δείγματα RSV στα δύο δίκτυα επιτήρησης.

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει τη σύσταση για εμβολιασμό των πολιτών άνω των 75 ετών και όσων ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.