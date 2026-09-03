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Φωτιά στην Καστοριά: Σε δύσβατη δασική περιοχή στη Χρυσή Νεστορίου

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο με έντονο ανάγλυφο, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των δυνάμεων. Στην περιοχή επιχειρούν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Φωτιά στην Καστοριά: Σε δύσβατη δασική περιοχή στη Χρυσή Νεστορίου
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική περιοχή στη Χρυσή του Δήμου Νεστορίου, στην Καστοριά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κινητοποιούνται άμεσα.

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Δύσκολη η πρόσβαση στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

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