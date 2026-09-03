Σφοδρή καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη – Πτώσεις δέντρων και πλημμυρικά φαινόμενα

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης τη Θεσσαλονίκη, αλλάζοντας απότομα το σκηνικό του καιρού στην πόλη.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα κυρίως στις περιοχές των Αμπελοκήπων και του Ευόσμου, όπου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

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Κλήσεις για δέντρα και άντληση υδάτων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχθηκε κλήσεις για κοπές δέντρων, καθώς και για αντλήσεις υδάτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα περιστατικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.