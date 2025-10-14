«Έχεις Μήνυμα»: Η νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της GSK για τους γυναικολογικούς καρκίνους

Η GSK Ελλάδος παρουσίασε την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους γυναικολογικούς καρκίνους, «Έχεις Μήνυμα», στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης με θέμα «Έχεις Μήνυμα: Η αξία της πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού για τους γυναικολογικούς Καρκίνους» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 στην Αίγλη Ζαππείου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και συλλόγων ασθενών.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αναδεικνύει την αξίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, συμβάλλοντας στη σωστή και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού, ενώ εντάσσεται στη συνολική δέσμευση της GSK για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Στην ιστοσελίδα www.exeis-minima.gr , κάθε γυναίκα μπορεί να βρει πολύτιμες πληροφορίες όπως, μεταξύ άλλων, για την έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τις μορφές των γυναικολογικών καρκίνων, τα σημάδια που αξίζει να προσέξει και προληπτικά μέτρα, καθώς και τα προγράμματα έγκαιρου ελέγχου — γιατί η γνώση είναι δύναμη.

Η εκστρατεία είναι ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στα Instagram, Facebook και Tik Tok, παραπέμποντας τους χρήστες για περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ιστοσελίδα, ενώ περιλαμβάνει videos, στο πλαίσιο των οποίων διακεκριμένοι Ογκολόγοι – Παθολόγοι παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα βήματα προς τη διάγνωση, απαντώντας σε ειδικές ερωτήσεις ανά γυναικολογική κακοήθεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι ομιλητές ανέδειξαν με έμφαση την υψηλή επίπτωση των γυναικολογικών καρκίνων τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενώ υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη για συνέργειες μεταξύ της Πολιτείας, βιομηχανίας και συλλόγων ασθενών με κοινό στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, και της ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας κάθε γυναίκας μετά τη διάγνωση.

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Λιόντος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας του ΕΚΠΑ και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), δήλωσε:«Οι γυναικολογικοί καρκίνοι, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου, των ωοθηκών, του αιδοίου και του κόλπου, αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, με τους τρεις πρώτους να είναι οι πιο συχνοί και να επηρεάζουν περισσότερες από 1.4 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού κατά του HPV και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της επίπτωσης, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών.»

Αντίστοιχα, ο κ. Εμμανουήλ Σαλούστρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, ανέφερε: «‘Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου, επενδύοντας στην εκπαίδευση των νέων παθολόγων ογκολόγων, την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη και διεξαγωγή προγραμμάτων βιοδεικτών που ανοίγουν τον δρόμο για πρόληψη και πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα στη χώρα μας να έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, με ισότητα και υψηλή ποιότητα φροντίδας.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης νέα δεδομένα από την έρευνα Your Cancer Is Our Challenge της GSK (2024), που φώτισαν τις πραγματικές δυσκολίες που βιώνουν οι ασθενείς στη θεραπευτική τους πορεία από τη γραφειοκρατία και την περιορισμένη διαθεσιμότητα ραντεβού, έως τις πρακτικές δυσκολίες πρόσβασης στη φροντίδα. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν με σαφήνεια την ανάγκη για ένα πιο υποστηρικτικό, ανθρώπινο και ευέλικτο σύστημα υγείας, που θα διευκολύνει τους ασθενείς και θα τους ενδυναμώνει να συνεχίσουν τη μάχη τους με αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Η κα Μοσχούλα Μπέστα, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.), μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία με τον γυναικολογικό καρκίνο, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης στη σωστή φροντίδα: «Όταν νόσησα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, συνειδητοποίησα στην πράξη πόσο καθοριστική είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη σωστή φροντίδα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ασθενείς – όπως οι καθυστερήσεις στα ραντεβού, τα προβλήματα μετακίνησης και η γραφειοκρατία – κάνουν τη διαδρομή ακόμη πιο απαιτητική. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η έγκυρη ενημέρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να βοηθήσουν περισσότερες γυναίκες να έχουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται.»

Εκ μέρους της εταιρείας, ο κ. Σταύρος Οικονόμου, Εμπορικός Διευθυντής Ογκολογίας – Αιματολογίας και Ειδικών Νοσημάτων της GSK Ελλάδος, τόνισε: «Είμαστε περήφανοι για τη συνεισφορά της GSK στη θεραπευτική κατηγορία της Ογκολογίας, μέσα από ένα στοχευμένο θεραπευτικό χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, καθώς και με ένα εξειδικευμένο τμήμα στελεχωμένο από εξαιρετικά ταλαντούχους συναδέλφους που εργάζονται για τη βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Με την εκστρατεία ενημέρωσης “Έχεις Μήνυμα”, ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης».

Ο κ. Ανδρέας Ρουσσίδης, Ιατρικός Διευθυντής της GSK Ελλάδος, πρόσθεσε:

«Την τελευταία οκταετία, η GSK έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω 47 κλινικών μελετών, 22 εκ των οποίων αφορούν στην ογκολογία και 3 στους γυναικολογικούς καρκίνους. Οι μελέτες αυτές αναδεικνύουν τη δέσμευσή μας για παροχή καινοτόμων λύσεων στους Έλληνες ασθενείς και ενίσχυση του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού. Μέσω της εκστρατείας ‘Έχεις Μήνυμα’, ενδυναμώνουμε περαιτέρω την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης».

Τέλος, η κα Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, GovernmentAffairs & MarketAccessDirector της GSK Ελλάδος, ανέφερε: «Στην GSK Ελλάδος παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και στην υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης “Έχεις Μήνυμα” στοχεύει στην συμβολή της ανάπτυξης μιας νοοτροπίας πρόληψης, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να ακούσουν το σώμα τους και να αναγνωρίσουν έγκαιρα τα συμπτώματα.»

Η εκστρατεία «Έχεις Μήνυμα» αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αποστολής της GSK Ελλάδος να συμβάλει στην προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω πρωτοβουλιών οι οποίες αναδεικνύουν την αξία της πρόληψης, συνεργασίας και ενημέρωσης, στοχεύοντας σε ένα μέλλον όπου κάθε γυναίκα θα έχει τη φροντίδα, και την υποστήριξη που της αξίζει.