Διαμαρτύρονται τα άτομα με διαβήτη για τον “κόφτη” στις ταινίες μέτρησης σακχάρου

Η κατάργηση της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης σακχάρου (γλυκόζης) για τους ασθενείς με διαβήτη που χρησιμοποιούν σύστημα καταγραφής γλυκόζης (GCM), είναι επικίνδυνη για την υγεία λένε οι ίδιοι.

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για διακοπή της αποζημίωσης προκαλεί έντονες αντιδράσεις καθώς όπως λένε πρέπει να βάζουν από την τσέπη τους πάνω από 40 ευρώ για τις ταινίες σακχάρου.

Με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη ζητά συνάντηση, με αίτημα την άμεση αντιμετώπιση του αιφνίδιου και σοβαρού προβλήματος που δημιούργησε ο ΕΟΠΥΥ όπως τονίζουν, με τη διακοπή χορήγησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης σε 20.000 πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και την ταυτόχρονη παρουσίαση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που αφορούν 1.292.729 πάσχοντες στη χώρα μας.

Επισημαίνεται πως «οι άοκνες προσπάθειες και οι συνεχείς πιέσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την άρση της αντιεπιστημονικής απόφασης που στερεί τις ταινίες μέτρησης γλυκόζης σε παιδιά και ενήλικες, ελλοχεύοντας σοβαρούς κινδύνους στη διαχείριση του Διαβήτη, έπεσαν στο κενό ! Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές ούτε ο Υπουργός Υγείας , ούτε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ».

Το πρόβλημα παραμένει άλυτο και οι πάσχοντες χωρίς ταινίες

Στην επιστολή τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλη επιλογή, ζητούν επειγόντως συνάντηση μαζί του, προκειμένου να τον ενημερώσουν δια ζώσης για τα φλέγοντα και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν στην επιστολή η διακοπή χορήγησης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης σε χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την ασφαλή ρύθμιση της πάθησης για χιλιάδες άτομα, μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1.

Οι ταινίες σακχάρου που μετράνε τη γλυκόζη στο αίμα, στα φαρμακεία κοστίζουν περίπου 19 ευρώ το κουτί και περιέχει 50 ταινίες. Οι γονείς που έχουν παιδιά με διαβήτη τύπου 1, χρειάζονται τουλάχιστον δύο κουτιά το μήνα για να είναι βέβαιοι εάν το παιδί έχει υπογλυκαιμία