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ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άνδρας στην Πάτρα: Αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μέσα σε φαρμακείο

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Νεκρός άνδρας στην Πάτρα: Αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μέσα σε φαρμακείο
DEBATER NEWSROOM

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 50χρονος άνδρας στην Πάτρα, μετά από αδιαθεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε φαρμακείο της περιοχής, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

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Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στο φαρμακείο, έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, παραλαμβάνοντας τον 50χρονο και μεταφέροντάς τον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέληξε.

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