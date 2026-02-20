Χαλβάς: Το παραδοσιακό superfood της Σαρακοστής και τα οφέλη του

Αυτές τις μέρες σε κάθε σπίτι υπάρχει ο χαλβάς, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παράδοση και τα έθιμα της Σαρακοστής. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την θρεπτική του αξία.

Παρά τις θερμίδες που έχει, οι ευεργετικές του ιδιότητες είναι πολλές. Παρασκευάζεται από ταχίνι, σουσάμι και ανάλογα με την προτίμηση του καθενός, έχει 5%-7% ξηρούς καρπούς, µέλι ή κακάο.

Ο χαλβάς είναι θρεπτικό κοκτέιλ καθώς σε μόλις 50 γρ. καλύπτει:

-Το 14% των αναγκών σε σίδηρο

-Το 12% των αναγκών σε ασβέστιο

-Το 7% των αναγκών σε μαγνήσιο

-Το 9% των αναγκών σε ψευδάργυρο

-Το 23% των αναγκών σε βιταμίνη Β1

-Το 8% των αναγκών σε βιταμίνη Β2

-Το 8% των αναγκών σε βιταμίνη Β3

-Το 7% των αναγκών σε φυλλικό οξύ

Θωρακίζει την καρδιά

Ο χαλβάς είναι πηγή καλών λιπαρών οξέων, που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς και στην προστασία της από την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Ταυτόχρονα, είναι πλούσιος σε λιγνάνες, που φαίνεται να δρουν ευεργετικά στην υγεία της καρδιάς.

Εξαιτίας της περιεκτικότητας σε ξηρούς καρπούς, είναι καλή πηγή πρωτεϊνών ιδανικά στην περίοδο της νηστείας ωστόσο χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στην κατανάλωσή του, καθώς μπορεί να αποφέρει αύξηση του βάρους.