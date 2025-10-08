Αγαπηδάκη: Περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με κάποιο πρόβλημα υγείας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη φιλοξενήθηκε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100,3 και στην εκπομπή «Μία του Νότη, δύο του Χιώτη», με τους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας παρουσίασε τα αποτελέσματα και τις νέες δράσεις της εθνικής πολιτικής πρόληψης, τονίζοντας ότι «πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, ενώ περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με κάποιο πρόβλημα υγείας — από απλά ευρήματα έως και σοβαρά περιστατικά, όπως ο καρκίνος του μαστού ή του παχέος εντέρου — και έχουν λάβει την κατάλληλη θεραπευτική φροντίδα. Η πρόληψη σώζει ζωές και είναι δικαίωμα όλων, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, υπογράμμισε τη σημασία του ειδικού ιατρικού πρωτοκόλλου, που περιλαμβάνει το πλήρες λιπιδαιμικό προφίλ και τον δείκτη Lp(a), ο οποίος αποκαλύπτει την πιθανότητα κληρονομικής χοληστερίνης. «Πολλοί συμπολίτες μας ανακάλυψαν πρόβλημα που δεν γνώριζαν και οδηγήθηκαν έγκαιρα σε σωτήριες παρεμβάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας ενηλίκων, που παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα, ιατρική παρακολούθηση και διατροφική υποστήριξη, αλλά και στην Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία με εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, δωρεάν διατροφική συμβουλευτική για οικογένειες και παροχή υγιεινών τροφίμων και αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά και εφήβους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις Κινητές Ομάδες Υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας κατ’ οίκον, τόσο σε απομακρυσμένες περιοχές όσο και σε πολίτες που δυσκολεύονται να μετακινηθούν ακόμη και μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. «Δεν είναι μόνο στην επαρχία οι ανάγκες. Επειδή έχει τύχει να επισκεφτώ με τις ΚΟΜΥ και την εκλογική μου περιφέρεια, στη Δυτική Αθήνα, έχουμε παρατηρήσει ότι και στα μεγάλα αστικά κέντρα, επειδή έχει αλλάξει το κοινωνικό μοτίβο, οι άνθρωποι μένουν μόνοι — και στην πόλη και στην επαρχία. Τα παιδιά είναι μακριά, πολλοί έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες που δεν τους επιτρέπουν να μετακινηθούν. Αν δεν πάμε εμείς με τον γιατρό, δεν έχουν ουσιαστικά πρόσβαση στη φροντίδα. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τις ΚΟΜΥ, έτσι φτάνουμε στο σπίτι κάθε πολίτη. Οι ιστορίες που έχουμε συναντήσει είναι συγκλονιστικές — άνθρωποι που δεν είχαν εξεταστεί για χρόνια, που ανανέωναν συνταγές επί δεκαετίες χωρίς επανέλεγχο, χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο. Αυτή είναι η αποστολή μας: να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.»

«Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια – είναι πράξη φροντίδας και σεβασμού απέναντι στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε», κατέληξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, καλώντας όλους τους πολίτες να αξιοποιήσουν τις δωρεάν υπηρεσίες μέσα από την πλατφόρμα proliptikes.gov.gr.