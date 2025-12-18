Άδωνις Γεωργιάδης: Το Νοσοκομείο Μεταξά δεν φωτίζεται απλώς – Αναγεννάται

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στην φωταγώγηση του νοσοκομείου Μεταξά.

Συγκεκριμένα, όπως είπε πρόκειται για «άλλο ένα έργο που εξελίσσεται επί θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Το Νοσοκομείο Μεταξά δεν φωτίζεται απλώς. Αναγεννάται!

Για χρόνια, από την πλευρά της Πειραϊκής, η εικόνα του νοσοκομείου ήταν συνδεδεμένη με φθορά και εγκατάλειψη.

Σήμερα, αυτή η εικόνα ανήκει οριστικά στο παρελθόν!

🏥🌟Φωταγώγηση του Νοσοκομείου Μεταξά‼️ Άλλο ένα έργο που εξελίσσεται επί θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας.



Το Νοσοκομείο Μεταξά δεν φωτίζεται απλώς. Αναγεννάται!



Για χρόνια, από την πλευρά της Πειραϊκής, η εικόνα του νοσοκομείου ήταν συνδεδεμένη με φθορά και εγκατάλειψη.… pic.twitter.com/Bf30niNsez— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 18, 2025

Οι εξωτερικές όψεις και τα «μπαλκόνια» που για αρκετά χρόνια παρουσίαζαν σοβαρές φθορές ανακατασκευάστηκαν πλήρως, δίνοντας στο κτίριο νέα, σύγχρονη και αξιοπρεπή εικόνα.

Μετά από δεκαετίες, η φωτεινή επιγραφή “Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ” στην ταράτσα του νοσοκομείου θα ανάψει ξανά και θα είναι ορατή ακόμη και από την Παραλιακή!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλήρης αποκατάστασή της πραγματοποιήθηκε χάρη στη δωρεά του Πειραιώτη επιχειρηματία Μάριου Φιλιππίδη.

Παράλληλα, με δωρεά του Δήμου Πειραιά, το Νοσοκομείο Μεταξά φωταγωγείται χριστουγεννιάτικα, φωτίζοντας ολόκληρο το κτίριο και στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας, φροντίδας και ανθρωπιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωταγώγηση του Νοσοκομείου Μεταξά – που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε κορυφαίο νοσοκομείο της χώρας στα 10α Healthcare & Business Awards – δεν είναι απλώς μια εορταστική εικόνα.

Είναι σύμβολο αναγέννησης!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φως εκεί όπου για χρόνια υπήρχε φθορά, εγκατάλειψη και σκοτάδι. Φως που αποτυπώνει τη συνολική μεταμόρφωση του νοσοκομείου: σε υποδομές, σε υπηρεσίες, σε φιλοσοφία και σε σεβασμό προς τον άνθρωπο!

Την Τρίτη 30/12 και ώρα 18:00, σας προσκαλούμε στη μεγάλη εκδήλωση Φωταγώγησης του Νοσοκομείου Μεταξά, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και τους Συλλόγους Εθελοντών «Στάσου Κοντά μας», «ΑγκαλιάΖω» και «Άλμα Ζωής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ένα νοσοκομείο που φροντίζει ζωές, αξίζει να φωτίζει την πόλη.