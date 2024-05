Στη δύσκολη δεκαετία οικονομικής κρίσης και πως αυτή επηρέασε την Υγεία, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας την πρώτη ημέρα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγείας.

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, αντιμετωπίσαμε τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας αφού ο προϋπολογισμός μας ήταν πολύ περιορισμένος και οι υγειονομικές ανάγκες είχαν εκτοξευθεί» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στο Abu Dhabi από τις 13 έως τις 15 Μαΐου 2024, με θέμα «Transforming the Global Health Ecosystem: From Healthcare to Health», ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «Ένα από τα πρώτα προβλήματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ο τρόπος παροχής υπηρεσιών στους ανασφάλιστους, διότι κατά τη διάρκεια της περίοδου της οικονομικής κρίσης, πολλοί έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα και μαζί με αυτή, την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Ελλάδα, λοιπόν, ακολούθησε το δρόμο της καθολικής κάλυψης όλου του πληθυσμού σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υγείας. Για να το πετύχουμε αυτό, κάναμε πολλές μεταρρυθμίσεις και πολλές από αυτές έγιναν μέσω ΣΔΙΤ, με τη σύμπραξη δηλαδή του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιούμε τις ικανότητες του ιδιωτικού τομέα και τις δημόσιες υποδομές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύουμε σε αυτό το είδος μοντέλου», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Μιλώντας για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο τομέας της Υγείας τα επόμενα χρόνια, ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι «ο πληθυσμός του δυτικού κόσμου γηράσκει με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι υγειονομικές ανάγκες. Οι νέες φαρμακευτικές ανακαλύψεις και οι νέες θεραπείες, τις οποίες καλωσορίζουμε διότι σώζουν χιλιάδες ζωές, είναι πολύ ακριβές. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε ένα τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τον προϋπολογισμό με πιο σοφό τρόπο, ώστε να παράξουμε ένα δημοσιονομικό χώρο στον οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε. Έτσι, λοιπόν, η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορεί να αποτελέσει την λύση διότι θα βοηθήσει το Κράτος να εξοικονομήσει χρήματα και να προσφέρεικαλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες».

Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, στις 14 Μάϊου 2024, στην ομιλία του στο PHSSR Global Summit, ανέφερε ότι «η ανθεκτικότητα της δημόσιας υγείας είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία λέξη. Είναι κάτι το οποίο ξέρουμε ότι είναι μεγίστης σημασίας για τη βιωσιμότητα της κοινωνίας μας και για το μέλλον του Ελληνικού λαού. Ο όρος βιωσιμότητα συνδέεται κυρίως με περιβαλλοντικά θέματα. Σήμερα, η σημασία της βιωσιμότητας έχει εξελιχθεί και συνδέεται και με άλλα θέματα όπως την ευεξία των ασθενών, των εργαζομένων στη φροντίδα υγείας και της κοινότητας».

Σχετικά με την πρωτοβουλία Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) ο Υπουργός ανέφερε «Στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2023 ανακοινώσαμε τα 23 μέτρα τα οποία προτάθηκαν να υλοποιηθούν, ώστε να έχουμε ένα νέο περιβάλλον του PHSSR στην χώρα μας. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε ήδη προχωρήσει στην υλοποίησή τους. Δεν αφορά μόνο μία αναφορά, δεν αφορά μόνο μία συζήτηση εδώ στο Συνέδριο. Στο τέλος,είναι θέμα πρακτικό αφού αφορά την υλοποίηση πολιτικών οι οποίες θα βοηθήσουν το λαό μας να έχει την ποιότητα των υπηρεσιών που χρειάζονται με σεβασμό στο περιβάλλον και σεβασμό στο μέλλον των μελλοντικών γενεών, κάτι που είναι δική μας ευθύνη.».

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο υπουργός Υγείας είχε διμερή συνάντηση με τον ομόλογο του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Mr. Abdul Rahman Mohammed AlOwais κατά την οποία συζητήθηκε η διερεύνηση πιθανών τομέων συνεργασίας των δύο χωρών, ενώ πραγματοποίησε και συνάντηση με το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο (Hellenic Business Council).

Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, ο Υπουργός έγινε δεκτός στο Παλάτι από τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ.

