Τελικός Conference League: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αποτροπή επεισοδίων

Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους πέριξ της ΑΕΚ Arena, πέντε έλεγχοι ταυτοπροσωπίας των οπαδών που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, σωματικοί έλεγχοι και ενεργοποίηση της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, προβλέπει ο σχεδιασμός για τον τελικό του UEFA Conference League, μεταξύ Ολυμπιακού και Φιορεντίνα.

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε ο πενταπλός έλεγχος των οπαδών πριν μπουν στο γήπεδο, καθώς και συλλογή πληροφοριών από ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτων ενεργειών από άτομα θα επιχειρήσουν να βομβιστικές επιθέσεις ή οργανωμένες επιθέσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Ενδελεχώς εξετάστηκε και το ζήτημα της προσέλευσης των φιλάθλων στο γήπεδο αλλά και των αποστολών των ομάδων. Αποφασίστηκε η μετακίνηση τους να γίνει από διαφορετικές διαδρομές.

Ενδεικτικά, η προσέγγιση των φιλάθλων του Ολυμπιακού εξετάζεται να γίνει σε μεγάλο βαθμό με συρμούς του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, με διακοπτόμενα δρομολόγια, προκειμένου να υπάρχει διεξοδικός έλεγχος για την αποφυγή προσέλευσης ατόμων περιμετρικά του γηπέδου χωρίς να έχουν εισιτήρια.

Το πρόβλημα μεγεθύνεται αναφορικά με τους απλούς πολίτες που μετακινούνται με τους συρμούς προκειμένου να κινηθούν προς εργασία, οικία ή για ιδιωτικούς λόγους.

Την ημέρα του τελικού χιλιάδες αστυνομικοί της ΔΡΑΣΗ, της ΔΙ.ΑΣ, των ΜΑΤ αλλά και της τροχαίας, θα βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, αλλά και σε γειτονικές στην Νέα Φιλαδέλφεια περιοχές, προκειμένου να αποτραπεί ακόμη και το παραμικρό επεισόδιο. Παράλληλα για την ασφαλή διεξαγωγή του τελικού, θα διατεθούν όλα τα εναέρια μέσα της αστυνομίας, ελικόπτερα και drones για να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα.

