Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την είδηση ότι το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» φέρεται να περιλαμβάνεται σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Grand Theft Auto VI.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη τραγουδίστρια έγραψε: «Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», δημοσιεύοντας τη σχετική εικόνα στα social media.

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Το «Όλα αυτά που φοβάμαι» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της «Να σε βλέπω να γελάς» και αποτελεί την ελληνική διασκευή του παγκόσμιου hit «How You Remind Me» των Nickelback, με ελληνικούς στίχους του Θάνου Παπανικολάου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και πλέον φαίνεται να αποκτά μια νέα, διεθνή διάσταση, καθώς η φωνή της Άλκηστις Πρωτοψάλτη ενδέχεται να ακουστεί μέσα από έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του πολυαναμενόμενου GTA 6.

Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, κυκλοφορεί σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, φαίνεται πως ετοιμάζεται να υποδεχτεί και μια ξεχωριστή ελληνική μουσική παρουσία στο soundtrack του.