Lidl House Athens: Ένας νέος χώρος στην Αθήνα φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση μας με το φαγητό

Η συζήτηση γύρω από το φαγητό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δεν αφορά πλέον μόνο τη γεύση ή την τιμή, αλλά και την προέλευση των προϊόντων, τη βιωσιμότητα, τη σπατάλη τροφίμων και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν τόσο την υγεία μας όσο και το περιβάλλον.

Με αυτό το σκεπτικό, η Lidl Ελλάς προχωρά στη δημιουργία του Lidl House Athens, ενός νέου πολυχώρου 670 τ.μ. στην ιστορική Στοά Αρσακείου, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται για τη γαστρονομία, τη διατροφική παιδεία και έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

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To Lidl House Athens είναι ένας από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος ΣΤΟΑ. Εκπροσωπώντας τον πυλώνα της εκπαίδευσης, συμπληρώνει τις κεντρικές εμπειρίες της αγοράς, της γαστρονομίας, του πολιτισμού και των δημιουργών, αναδεικνύοντας την αξία της μεσογειακής κουλτούρας. Η φιλοσοφία του εγχειρήματος βασίζεται στην ιδέα ότι η σχέση του καταναλωτή με το φαγητό δεν ολοκληρώνεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αλλά συνεχίζεται στην κουζίνα, στο τραπέζι και στις επιλογές της καθημερινότητας.

Τι θα περιλαμβάνει το Lidl House Athens

Το Lidl House Athens θα φιλοξενεί δωρεάν δράσεις για το κοινό, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σύγχρονη διατροφή, θεματικά workshops, masterclasses, γαστρονομικές εμπειρίες και συζητήσεις με ειδικούς από τον χώρο της υγείας, της γαστρονομίας και της βιωσιμότητας.

Παράλληλα, θα αναπτύσσονται δράσεις που εστιάζουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην υιοθέτηση πρακτικών που μπορούν να κάνουν πιο ισορροπημένη την καθημερινότητα των πολιτών.

Κεντρικό ρόλο στις γαστρονομικές δραστηριότητες θα έχει ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος, ενώ ο εξοπλισμός του χώρου έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει απαιτητικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις.

Γιατί επιλέχθηκε η Στοά Αρσακείου

Η επιλογή της Στοάς Αρσακείου δεν συνδέεται μόνο με τον ιστορικό χαρακτήρα του κτιρίου. Για τη Lidl Ελλάς, το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επανασύνδεσης του κέντρου της Αθήνας με τη μεσογειακή κουλτούρα, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Lidl House Athens φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός χώρος ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, προσβάσιμος σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς οικονομικό αντίτιμο συμμετοχής.

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Στο επίκεντρο η ελληνική γαστρονομία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, ο νέος χώρος θα αποτελέσει πεδίο διαλόγου γύρω από την καταγραφή, διατήρηση και εξέλιξη των τοπικών γεύσεων, ενώ στόχος είναι να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η ελληνική κουζίνα ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας και σύγχρονης δημιουργίας.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση δημιουργίας ενός «Εθνικού Αρχείου Γεύσεων». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τη Lidl Ελλάς, θα επιδιώξει να καταγράψει και να αναδείξει τοπικές συνταγές και γαστρονομικές παραδόσεις από όλη τη χώρα, μέσα από τη συνεργασία με ειδικούς και ανθρωπολόγους της τροφής.

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Παράλληλα, στόχος είναι να ανοίξει η συζήτηση με τους θεσμικούς φορείς για την ένταξη της γαστρονομίας μας στον κατάλογο της UNESCO, ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, βαδίζοντας στον «δρόμο» που άνοιξε η Ιταλία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Lidl Ελλάς τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων, προωθώντας ελληνικά προϊόντα αξίας πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ σε 31 χώρες. Το Lidl House Athens έρχεται να προσθέσει σε αυτή την προσπάθεια μια νέα διάσταση, αυτή της γνώσης και της εμπειρίας.

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Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Με το Lidl House Athens, η σχέση μας με τον καταναλωτή δεν σταματάει στο ράφι, ως συνειδητή επιλογή, αλλά συνεχίζεται ως διαρκής εμπειρία. Δημιουργούμε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης όπου η ελληνική γαστρονομική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη βιωσιμότητα. Ένα εργαστήριο εμπειρίας, γεύσης, πολιτισμού και βιωσιμότητας. Έναν ζωντανό οργανισμό που αναζωογονεί ιδέες και ανθρώπους. Έναν χώρο όπου το brand σταματάει να “μιλάει” μόνο του… και αρχίζει να συναντά. Να συζητά. Να παράγει. Γιατί αυτό που λείπει από την σχέση μας με το φαγητό σήμερα είναι η ταυτότητα, η γνώση, η εμπειρία και η σύνδεση. Για εμάς στη Lidl Ελλάς, το “Better Living” δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά μια έμπρακτη, βιώσιμη δέσμευση προς την ελληνική οικογένεια και την κοινωνία.»

Από τον Σεπτέμβριο οι πρώτες δράσεις

Οι πόρτες του Lidl House Athens αναμένεται να ανοίξουν επίσημα για το κοινό τον Σεπτέμβριο. Σε δεύτερη φάση προβλέπεται και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, ώστε μέρος των δράσεων και του περιεχομένου να είναι διαθέσιμο και εκτός των φυσικών εγκαταστάσεων.

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Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα γύρω από τη διατροφή, τη γαστρονομία και τη βιωσιμότητα, μετατρέποντας έναν χώρο στο κέντρο της Αθήνας σε σημείο αναφοράς για τη γνώση, τη συμμετοχή και την καθημερινή έμπνευση.