Το “καρφί” της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζιδάκι: “Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα”

Στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη διαχείριση του έργου σημαντικών δημιουργών από τους κληρονόμους τους τοποθετήθηκε η Έρη Ρίτσου, με αφορμή το περιστατικό σε συναυλία του Μανώλη Μητσιά και τα έργα του Νίκου Γκάτσου.

Η κόρη του σπουδαίου ποιητή Γιάννη Ρίτσου υποστήριξε ότι ένα έργο αποκτά τη δική του αυτόνομη πορεία από τη στιγμή που προσφέρεται στο κοινό και δεν χρειάζεται διαρκή προστασία από τους απογόνους του δημιουργού.

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Με αυτόν τον τρόπο, τάχθηκε εμμέσως κατά του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Χατζιδάκι, σχετικά με τη χρήση έργων του πατέρα του.

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Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, η Έρη Ρίτσου τόνισε πως «εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα, ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη, και κοινοποίησε και γνωστοποίησε την ποίηση του επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε».

«Κατά συνέπεια θεωρώ ότι ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα όμως το έργο είναι κάτι το αυθύπαρκτο το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να το κοινοποιήσει στον κόσμο άρα σε ό,τι με αφορά δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου είτε να το μελοποιήσει είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση με το σκεπτικό ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύω πέρα από τίποτα άλλο πέρα από την αισθητική την δική μου» υπογράμμισε η ίδια.

Όπως ανέφερε, οι προσωπικές της προτιμήσεις δεν μπορούν να αποτελούν κριτήριο για το τι επιτρέπεται ή όχι σε άλλους καλλιτέχνες. «Μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα, μπορεί να μην συμφωνώ όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλο. Πιστεύω ότι το έργο υπάρχει και είναι εκεί και δεν πρόκειται να βλαφτεί από την οποιαδήποτε προσέγγιση» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβάσει τον οποιονδήποτε μονόλογο του Ρίτσου και τον προσεγγίσει με έναν τρόπο που το κοινό ή οι κριτικοί θεωρήσουν ότι απάδει δεν θα βλαφτεί το έργο. Άρα θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που έχει τη διάθεση να προσεγγίσει το έργο του Ρίτσου μπορεί να το κάνει, δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας».

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Σε ερώτηση συγκεκριμένα για τον Γιώργο Χατζιδάκι, η Έρη Ρίτσου είπε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε ούτε τι έχουνε μέσα στην ψυχούλα τους, ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε ούτε και τι οδηγίες είχανε. Εγώ όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου τι θέλει να κάνω το αρχείο του όταν αφήσει τον κόσμο αυτό είχε αρνηθεί να μου πει το οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου».

Σημειώνεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, η ίδια είχε τοποθετηθεί για το ίδιο θέμα και μέσα από ανάρτησή της στα social media.

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«Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη. Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέρα αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου). Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου. Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”», είχε γράψει.