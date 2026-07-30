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Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στον ΕΒΕΑ – Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του ΤΕΕΜ

Μετά από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στον ΕΒΕΑ – Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του ΤΕΕΜ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Φάρσα αποδείχθηκε, τελικά, το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην οδό Ακαδημίας.

Το άτομο που τηλεφώνησε για τον εκρηκτικό μηχανισμό δεν έδωσε χρονικό περιθώριο, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο του κτιρίου, το οποίο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

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Μετά από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

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