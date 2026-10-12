«Ο Μικρός Πρίγκιπας» της Κάρμεν Ρουγγέρη έρχεται στο Θέατρο Κιβωτός από τις 18 Οκτωβρίου

Το αγαπημένο αριστούργημα του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, «Ο Μικρός Πρίγκιπας», μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Κιβωτός από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, μέσα από μια παράσταση για όλη την οικογένεια, σε κείμενο και σκηνοθετική επιμέλεια της Κάρμεν Ρουγγέρη.

Η παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη επέλεξε να παρουσιάσει το συγκεκριμένο έργο έπειτα από ψηφοφορία των ίδιων των παιδιών, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν ξανά τα διαχρονικά μηνύματα μιας από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

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Τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Κάρμεν Ρουγγέρη και η Χριστίνα Κουλουμπή, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελείται η Χριστίνα Κουλουμπή. Η πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια είναι του Στέφανου Κορκολή, σε στίχους του Ανδρέα Κουλουμπή.

Η ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα και τα διαχρονικά μηνύματα

Η ιστορία ξεκινά όταν ένας πιλότος, ύστερα από βλάβη στο αεροπλάνο του, αναγκάζεται να προσγειωθεί στην έρημο Σαχάρα. Εκεί συναντά ένα μικρό αγόρι, τον Μικρό Πρίγκιπα, ο οποίος αρχίζει να του αφηγείται την ιστορία του, τα ταξίδια του σε άλλους αστεροειδείς και τις εμπειρίες του από τις συναντήσεις του με διαφορετικούς ανθρώπινους χαρακτήρες.

Μέσα από τις περιπέτειές του, ο μικρός ήρωας μιλά για το τριαντάφυλλο που αγαπά, τη φιλία του με την αλεπού, αλλά και για τον βασιλιά που δίνει συνεχώς διαταγές, τον ματαιόδοξο που αναζητά τον θαυμασμό, τον επιχειρηματία που θεωρεί πως του ανήκουν τα αστέρια και τον φανοκόρο που εργάζεται ασταμάτητα.

Κάθε συνάντηση κρύβει ένα διαφορετικό μάθημα ζωής, ενώ η σχέση του με την αλεπού αναδεικνύει το βαθύτερο νόημα της αγάπης και της φιλίας. Το έργο υπενθυμίζει πως η ουσία των πραγμάτων δεν βρίσκεται πάντα σε όσα βλέπουμε, αλλά σε όσα αισθανόμαστε και ανακαλύπτουμε μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους.

Η παράσταση φιλοδοξεί να αναδείξει τον πλούτο του έργου του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, με ιδιαίτερη έμφαση στα μηνύματα που παραμένουν επίκαιρα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι συντελεστές της παράστασης

Το κείμενο υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέρη, ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει η ίδια και η Χριστίνα Κουλουμπή. Την κίνηση, τις χορογραφίες και τους φωτισμούς επιμελείται ο Πέτρος Γάλλιας, το sound design και το βίντεο ο Αντώνης Δελαπόρτας και τη διδασκαλία των τραγουδιών η Ελένη Ζιώγα.

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Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Αθηνά Λιναρδάτου, υπεύθυνη του γραφείου παραγωγής η Κατερίνα Μπανασάκη και τη διεύθυνση παραγωγής έχει η Ελένη Καρτάση.

Στην παράσταση συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά, οι ηθοποιοί Αναγνωστοπούλου Αναστασία, Γκαρμπουνώφ Φάνης, Κουλουμπή Χριστίνα, Λάγκος Κωνσταντίνος, Λιναρδάτου Κωνσταντίνα, Νικολάου Γιάννης και Χρύσης Νίκος.

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Πότε και πού θα πραγματοποιούνται οι παραστάσεις

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι παραστάσεις θα συνεχιστούν έως την Κυριακή των Βαΐων.

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Για το κοινό, οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στις 11:15 και στις 15:00, ενώ καθημερινά θα δίνονται παραστάσεις για σχολεία στις 10:00.

Η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 40 λεπτά, με διάλειμμα.

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Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 14 ευρώ Φοιτητικό: 12 ευρώ Ανέργων και ΑμεΑ: 10 ευρώ Ομαδικό: 12 ευρώ

Το έργο θα φιλοξενείται στο Θέατρο Κιβωτός, στην οδό Πειραιώς 115, στην Αθήνα.