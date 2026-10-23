Ματίνα Παγώνη: Ξεσπά κατά του Νίκου Συρίγου – “Ήθελε να με παγιδεύσει – Ό, τι ήθελε μπορούσε να το πει μπροστά μου και όχι μετά”

Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» την Παρασκευή (23/10), όπου τοποθετήθηκε για την υπόθεση του μηχανήματος βιοσυντονισμού που εντοπίστηκε στο παιδιατρικό ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Νίκου Συρίγου, ο οποίος υποστήριξε ότι θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για τις προηγούμενες τοποθετήσεις της σχετικά με το ζήτημα, όταν ξεκίνησε η έρευνα.

“Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί εδώ, σε αυτό το κανάλι έγινε μια παρεξήγηση και ζητήθηκε από μένα να ζητήσω συγγνώμες από την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Ο κύριος Συρίγος, έκανε κάποια σχόλια όταν εγώ σταμάτησα να μιλάω στην εκπομπή και εκείνος μετά συνέχισε να σχολιάζει. Σχολιάζεις όταν είναι μπροστά ο προσκεκλημένος, όχι από πίσω από τον προσκεκλημένο”, είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

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“Μου είπε να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Καρυστιανού γιατί είχε βγει εκείνη την ημέρα η κυρία Καρυστιανού και είπε ότι πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και της είπε ότι όλα είναι οκ. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Εγώ ήξερα τους κώδικες ιατρικής δεοντολογίας και ποια μηχανήματα πρέπει να είναι σε ένα ιατρείο, ο κύριος Συρίγος δεν ήξερε. Ήμουν 17 χρόνια στο πειθαρχικό, οπότε ξέρω τους κώδικες ιατρικής δεοντολογίας πολύ καλύτερα από τον κύριο Συρίγο και από οποιονδήποτε υπάρχει στην εκπομπή του. Επομένως, την ερώτηση αυτή που μου κάνανε δεν έπρεπε καν να την κάνουν γιατί δεν ξέρανε το γεγονός. Η κυρία Καρυστιανού είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτή η διαδικασία”, είπε στη συνέχεια η Ματίνα Παγώνη.

“Η διαδικασία είναι η εξής. Σου απαντάει ο Ιατρικός Σύλλογος αφού γνωμοδοτήσει και πάει δει το ιατρείο μετά από κάποιο διάστημα με εισήγηση του ΚΕΣΥ, που είναι υπεύθυνο για τα μηχανήματα και τις ειδικότητες. Πώς λέμε εκ των προτέρων ότι όλα είναι καλά όταν δεν έχουμε πάρει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας; Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας απεφάνθη, έκανε την εισήγησή του και είπε ότι θεραπευτικά, αυτά τα μηχανήματα δεν μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το ιατρείο. Αυτό το ιατρείο είναι παιδιατρικό ιατρείο”, είπε στη συνέχεια η Ματίνα Παγώνη.

“Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας είναι συγκεκριμένος. Υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα για το τι πρέπει να υπάρχει σε κάθε ιατρείο. Γι’ αυτό απεφάνθη. Τι θα γίνει δεν ξέρει κανένας μας. Γι’ αυτό δηλαδή μου είπαν εκ των προτέρων μου να ζητήσω συγγνώμη για μηχανήματα τα οποία ήταν σε ένα ιατρείο παιδιατρικό. Σοβαρολογούμε; Και το στιλάκι αυτό, κλείνοντας η εκπομπή να λέει και να σχολιάζει από πίσω μου… Ας τα έλεγε μπροστά μου. Για ποιες θεσούλες μιλούσε ο Συρίγος; Δεν θέλω καμία επαφή με τους συγκεκριμένους. Δεν με ενδιαφέρουν. Όταν μιλάει κάποιος και είναι με έναν προσκεκλημένο, θα πρέπει και εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα να βγει στην εκπομπή. Προσπάθησε να με παγιδεύσει”, κατέληξε η Ματίνα Παγώνη.