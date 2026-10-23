Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 54χρονη που είχε πάνω από 200 ζώα στο σπίτι της

Σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, 212 ζώα σε κατοικία και σε δέκα υπαίθριους χώρους που διαχειριζόταν 54χρονη, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν 127 σκύλοι, 73 γάτες και 12 κατσίκες, που διαβιούσαν σε ακάθαρτους και ρυπαρούς χώρους, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας και χωρίς κατάλληλα, υγιεινά και άνετα καταλύματα.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της Δημοτικής Αστυνομίας Θέρμης.

Η 54χρονη είχε απασχολήσει τις Αρχές και πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο με 35χρονη, την οποία φέρεται να απείλησε. Κατά την προανάκριση, τότε, εντοπίστηκαν τα ζώα στον χώρο της, ενώ η εισαγγελέας αποφάσισε να την αφήσει ελεύθερη, διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας έγινε τώρα η επιτόπια αυτοψία στους παραπάνω χώρους.

Η 54χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι υπάλληλοι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας θα προχωρήσουν στη διασταύρωση των στοιχείων σήμανσης των ζώων με τις καταχωρίσεις στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.