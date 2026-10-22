Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική

Τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό, το μεσημέρι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:45, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, ενώ για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στη συνέχεια, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».