Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,10% – Στα 260,02 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος για το χρηματιστήριο εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Coca Cola HBC, του ΔΑΑ και της ΕΥΔΑΠ.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.449,29 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,10%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.438,97 μονάδες (-0,52%) και υψηλότερη τιμή στις 2.454,01 μονάδες (+0,10%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε πτώση 1,08%, από τις αρχές Ιουνίου σημειώνει άνοδο 3,23%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 15,49%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,02 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.496.628 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+3.19%), του ΔΑΑ (+1,51%), της ΕΥΔΑΠ (+1,51%) και της Coca Cola HBC (+1,08%).

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Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,20%), Elvalhalcor (-2,65%), της Τιτάν (-2,08%), της Alpha Bank (-1,66%) και της Lamda Development (-1,65%).

Οι μετοχές της Motor Oil ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα ύψους 1,4 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 1,35 ευρώ ανά μετοχή).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Bally΄s Intralot και η Eurobank διακινώντας 7.884.783 και 7.409.211 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 31,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 30,26 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 61 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital (+9,88%) και Προοδευτική (+6,67%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιατρικό Αθηνών (-9,18%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,3800 +0,15%

ALLWYN: 13,8700 +1,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7500 +0,52%

METLEN: 40,8800 -0,10%

OPTIMA: 9,9800 -0,50%

ΤΙΤΑΝ: 51,9000 -2,08%

ALPHA BANK: 3,9000 -1,66%

AEGEAN AIRLINES: 12,9100 +0,39%

VIOHALCO: 19,4800 -0,61%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,2800 +0,18%

ΔΑΑ: 10,7300 +1,51%

ΔΕΗ: 23,0400 +0,09%

COCA COLA HBC: 56,2000 +1,08%

ΕΛΠΕ: 11,0000 +3,19%

ELVALHALCOR: 5,1500 -2,65%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,0000 -0,33%

ΕΥΔΑΠ: 10,7400 +1,51%

EUROBANK: 4,0890 +0,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5500 -1,65%

MOTOR OIL: 38,1400 -3,20%

JUMBO: 22,4000 +0,45%

ΟΛΠ: 41,4000 +0,49%

ΟΤΕ: 19,4900 +0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,8760 -1,38%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,8000 -0,80%