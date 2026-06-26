ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Μητσοτάκη στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Η κυβέρνηση συνεχίζει και παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών»

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε με επίσημη ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των Μανώλη Χριστοδουλάκη Υπεύθυνου Κ.Τ.Ε Περιβάλλοντος και Χρήστου Γκόκα Γραμματέα Τομέα Χωροταξίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στέκεται στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και τη μεταφορά των ΥΔΟΜ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Για ακόμη μία φορά, ο κ. Μητσοτάκης, μέσα από μια οργανωμένη επικοινωνιακή φιέστα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, επιχειρεί να παρουσιάσει ένα δήθεν μεταρρυθμιστικό έργο και μια υποτιθέμενη συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κι αυτό μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες και γνωμοδοτικά όργανα (ΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΑ), τις παραιτήσεις δύο Γενικών Γραμματέων Υπουργείου και τις συλλήψεις επίορκων υπαλλήλων.

Η πραγματικότητα είναι όμως διαφορετική.

Το έργο της κυβέρνησης στο Κτηματολόγιο περιορίζεται στο βιαστικό κλείσιμο μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, αφήνοντας πίσω χιλιάδες εκκρεμότητες και λάθη. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρούνται, επιβαρύνονται οικονομικά και καλούνται να διορθώσουν προβλήματα που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι.

Αντί το Κτηματολόγιο να αποτελεί εργαλείο ασφάλειας και προστασίας της ιδιοκτησίας, έχει μετατραπεί σε πεδίο γραφειοκρατίας, ασφυκτικών προθεσμιών και αβεβαιότητας. Χιλιάδες ακίνητα παραμένουν «αγνώστου ιδιοκτήτη», οι αιτήσεις διόρθωσης συσσωρεύονται, οι αλληλοεπικαλύψεις με τους δασικούς χάρτες παραμένουν άλυτες και η αγορά ακινήτων βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές δυσλειτουργίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει, εννέα μήνες μετά, την εξαγγελία για μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Τι ακριβώς έχει γίνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα; Γιατί επαναλαμβάνεται η ίδια εξαγγελία χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και αποτελέσματα;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεταφορά των ΥΔΟΜ σε έναν επίσης υποστελεχωμένο φορέα, χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και οργανωτική προετοιμασία, απλώς μεταφέρει και διαιωνίζει το πρόβλημα σε κεντρικό επίπεδο, δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα των ΥΔΟΜ: την υποστελέχωση, τις ανεπαρκείς ψηφιακές υποδομές, τις νομικές ασάφειες, την ανάγκη ενιαίων διαδικασιών αδειοδότησης και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά την επικοινωνιακή διαχείριση αντί των ουσιαστικών παρεμβάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται η ανάγκη θεσμικής θωράκισης των πολεοδομικών υπηρεσιών και ουσιαστικής καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ούτε υπάρχει πρόβλεψη για τους πολίτες που κινδυνεύουν να βρεθούν σε νέα παρατεταμένη ομηρία εξαιτίας των πρόχειρων και βεβιασμένων επιλογών της κυβέρνησης, με το άρον άρον κλείσιμο του κτηματολογίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χώρα χρειάζεται σοβαρό σχέδιο, διαφάνεια και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Οι πολίτες έχουν κουραστεί από την κοροϊδία και απαιτούν λύσεις στα πραγματικά τους προβλήματα, που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τις δώσει.