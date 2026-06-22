Σπύρος Μπιμπίλας για την ακύρωση του “Φεστιβάλ Ολυμπίων”: “Να αποδοθούν ευθύνες”

Την αποδοκιμασία του για την ακύρωση του “Φεστιβάλ Ολυμπίων” στο Ζάππειο εξέφρασε ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας (22/6).

Ο κ. Μπιμπίλας έκανε λόγο για αλαλούμ που εκθέτει την κυβέρνηση καθώς ούτε 24 ώρες δεν έμεινε όρθιο το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο για την πολιτιστική εκδήλωση. Μάλιστα, ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι από τους ηθοποιούς που θίγονται από αυτήν την κατάσταση. Εκθέτει την κυβέρνηση και πρόκειται για ένα αλαλούμ υπουργείων, οργανισμών και υπηρεσιών. Αφήνει έκθετους τους καλλιτέχνες που θα συμμετείχαν σε αυτό το φεστιβάλ. Εμείς θα ήμασταν η πρώτη θεατρική παράσταση την Τετάρτη» είπε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega ο γνωστός ηθοποιός.

«Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, να γίνουν εξετάσεις για το ποιος ευθύνεται. Το κακό ξεκινά από ένα πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε ερήμην της αντιπολίτευσης. Το Ζάππειο άρχισε να γίνεται χώρος εμπορίου. Εγώ συμφωνώ (σ.σ. για το ξήλωμα). Όλοι οι ηθοποιοί αναρωτιόμασταν που θα γίνει αυτό το θέατρο» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κατασκευή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, καθώς κάποιοι υποστήριζαν ότι περιόριζε την πρόσβαση στον χώρο του Ζαππείου, ενώ άλλοι σημείωναν ότι αλλοιώνει την εικόνα της Βασιλίσσης Όλγας.

Λίγο αργότερα, με ανακοίνωση της η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος προχώρησε στην ακύρωση του “Φεστιβάλ Ολυμπίων” ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους πίσω από την απόφαση.