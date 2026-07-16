Η “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν είναι καθαρά έργο για κινηματογράφο (βίντεο)

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Μετά και την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, από σήμερα η «Οδύσσεια» παίζεται στους ελληνικούς κινηματογράφους. Θα ακολουθήσει κριτική της ταινίας όταν την απολαύσω κι εγώ στο Cinema.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλές και η παραγωγή στοχεύει πολύ ψηλά. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Οδύσσεια μπορεί να ξεπεράσει σε άνοιγμα στα ταμεία το The Dark Knight Rises το οποίο είναι η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του Nolan όσον αφορά τις πρεμιέρες των ταινιών του. Μην ξεχνάτε ότι το έργο είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε IMAX κάμερες.

Δείτε το τρέιλερ:

Ταινία για κινηματογράφο

Σε αυτό θα σταθώ. Έχουν γραφτεί και θα γράφονται πολλά για την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να τη δούμε καθαρά σαν Τέχνη, όπως είναι και το Σινεμά.

Ο Nolan είναι ο σκηνοθέτης των επιτυχιών. Άλλαξε τα δεδομένα στον κινηματογράφο μετά το 2000. Μαζί με τον Denis Villeneuve (ο Βιλνέβ περισσότερο σε sci – fi movies) είναι οι οραματιστές. Οι δύο αυτοί σκηνοθέτες γυρίζουν έργα για την μεγάλη οθόνη. Φυσικά και ο Steven Spielberg με τον James Cameron.

Δεν υπάρχει περίπτωση ο Chris να μην έχει γυρίσει κάτι το αξιόλογο. Η μεγάλη του δέσμευση, όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι το κοινό θέλει να ταξιδεύει με τις ταινίες του και να πιστεύει τους Ήρωες του. Κάτι που το έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ναι, ήταν φάουλ που παρουσίασε μαύρη την Ωραία Ελένη (δεν ξέρω γιατί το έκανε), αλλά αυτό δεν θα μειώσει το μέγεθος της επιτυχίας του. Ο Όμηρος δεν προσδιορίζει το χρώμα της Ωραίας Ελένης (αναφέρεται στην εντυπωσιακή ομορφιά και γοητεία της), αλλά σίγουρα δεν ήταν μαύρη.

Όσον αφορά στο έργο, θα είναι το Blockbuster του καλοκαιριού, δεν ξέρω και όλης της χρονιάς. Με δεδομένο ότι τα Χριστούγεννα περιμένουμε το Doomsday (είναι μέσα στις Γιορτές δηλαδή), μπορεί η Marvel να το ξεπεράσει. Παρόλα αυτά ο Christopher είναι ο Βασιλιάς (όχι της Ιθάκης) των Blockbuster του καλοκαιριού! Όπως το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, όπως είχε κάνει και με το Oppenheimer.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H επιτυχία του Batman Begins και του The Dark Knight

O Christopher Nolan έχει στο βιογραφικό του τη μεγάλη επιτυχία του Batman. Πρόσθεσε ένα πιο σοβαρό ύφος στις ταινίες. Πρόσφατα ο μεγάλος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην κριτική που είχε δεχθεί όταν γύριζε το Batman Begins.

Αυτό που τον ενδιέφερε πάντοτε, ήταν πως θα μεταφέρει το κείμενο και την ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Στον κινηματογράφο. Αυτό τον ενδιαφέρει και στην Οδύσσεια. Ο ίδιος διάβασε πολλές φορές το κείμενο του Ομήρου. Το μελέτησε και μετά έγραψε το σενάριο όπως θα έκανε για οποιαδήποτε άλλη ταινία. Επιμένει, εμβαθύνει στο Cinema. Είμαι της γνώμης ότι ο Nolan θα έχει παρουσιάσει το αρχαίο ομηρικό κείμενο με εξαιρετική αισθητική. Η συνέχεια επί της οθόνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Μουσική είναι προσεγμένη από τον Ludwig Göransson – Η λύρα και ο αυλός μας μεταφέρουν στην εποχή

Δεν ξέρω εάν η Οδύσσεια θα είναι η καλύτερη ταινία του Nolan (13 στον αριθμό), σίγουρα όμως είναι έργο για κινηματογράφο. Οι περισσότεροι θα την απολαύσουμε στις αίθουσες και αν κρίνω από το teaser που είδα στο τέλος του προηγούμενου έτους (η σκηνή στην Τροία), το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό!

Εάν πάλι σας αρέσουν οι συμπτώσεις, στα γυρίσματα του The Dark Knight Rises η Marion Cotillard ήταν έγκυος. Όπως είναι τώρα η Anne Hathaway (Πηνελόπη) που περιμένει το τρίτο της παιδί. Η επιτυχία έρχεται…