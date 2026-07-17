“Οδύσσεια”: Το ελληνικό κοινό αποθέωσε τον Νόλαν – “Κορυφαίο σινεμά, αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία”, οι αναρτήσεις για την Λουπίτα Νιόνγκο

Διθυραμβική ήταν η υποδοχή για την πολυαναμενόμενη “Οδύσσεια” από το ελληνικό κοινό μετά την πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στους κινηματογράφους της χώρας.

Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media ήταν αποθεωτικές. Το ελληνικό κοινό κάνει λόγο για «ταινία – έπος», «αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» και «απίστευτες ερμηνείες» εξήρωντας κυρίως τους Ματ Ντέιμον και Αν Χάθαγουεϊ. Άλλοι, πάντως έφυγαν με μια γεύση ότι κάτι έλειπε από την ταινία αν και καταλήγουν ότι τα σημεία που έκαναν θόρυβο, όπως η μαύρη ωραία Ελένη Λουπίτα Νιόνγκο, είχαν τελικά σχετική μικρή παρουσία και σημασία στην ταινία.

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Γύρισα απ' την Οδύσσεια. Ενα πράγμα θα πω, peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9.6 /10.

Τρομερή. Αφήστε τις μαλακίες περί γοκ και ιστορίες και πάτε να την δείτε. Μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική.

Η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτα.— will the thrill ☭🇬🇷 (@daaaathrill) July 16, 2026

Η Οδύσσεια είναι μία αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και δίχως αμφιβολία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες του Nolan. Μακράν η καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του Matt Damon. Η Hathaway ήταν φανταστική και είχαμε τη πιο μεστή ερμηνεία της Theron μετά το Monster. #TheOdyssey— Mixalis Kratimenos (@mixaliskrat) July 16, 2026

Είδα χτες στην προβολή 00:10 αμέσως μετά την ανατροπάρα την Οδύσσεια στο IMAX της Θεσσαλονίκης…απίστευτη εμπειρία…απίστευτη ταινία!

Όχι η τοπ του Νόλαν αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυνατή σαν εμπειρία!

Όσοι μπορείτε να την δείτε σε IMAX μη το σκεφτείτε καν. July 16, 2026

Μόλις είδα την Οδύσσεια. ΕΠΟΣ.— Vivi Bouyioura (@VBougioura) July 16, 2026

Είδα χθες την Οδύσσεια του Νολαν.



Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα.(1/3)— Jacob Neestrup Right Hand (@Brostinos13) July 16, 2026

Η Οδύσσεια ειναι ένα μεγαλειώδες έργο. Ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο ευφυης Νολαν το ξέρει αυτό, και εκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές, ειναι Ποιημα.

Να πατε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 16, 2026

Κάποιοι μιλώντας για την “Οδύσσεια” του Νόλαν ανέφεραν πως δεν τους ενόχλησε καν η επιλογή της μαύρης ηθοποιού ενώ άλλοι ότι η ωραία Ελένη εμφανίστηκε μόνο 5 λεπτά σε ολόκληρη την ταινία. Αρκετοί ήταν και αυτοί που αναφέρθηκαν στην woke ατζέντα τόσο για την Λουπίτα Νιόνγκο όσο και για την συμμετοχή του τρανς ηθοποιού Έλιοτ Πέιτζ. Όταν η ωραία Ελένη μετατρέπεται σε μαύρη.

Ο Αχιλλέας είναι πρώην γυναίκα…

Τότε, ο Νόλαν για εμάς δεν είναι σκηνοθέτης, αλλά κράνος.#Οδύσσεια #TheOdysseyMovie ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 16, 2026 Να σας εκμυστηρευτώ την αμαρτία μου, και λευκή να ήταν η "ωραία Ελένη" του Νόλαν, και δίμετρη ξανθιά κουκλάρα με μεγάλα …χμμ …αυτιά, δύσκολα θα σπαταλούσα δύο ώρες για να την δω.

Δεν είμαι φαν της σκηνοθετικής του ματιάς. — Thanos Dimou (@AthanDim) July 16, 2026

Κάποιοι ανέφεραν πως ο επιτυχημένος σκηνοθέτης έπαιξε με «φως, σκιές και φωτιές» κάτι που βάρυνε την 3ώρη ταινία.Άλλοι δε έγραψαν πως παραλείφθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες του έργου.

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