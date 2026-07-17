“Οδύσσεια”: Το ελληνικό κοινό αποθέωσε τον Νόλαν – “Κορυφαίο σινεμά, αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία”, οι αναρτήσεις για την Λουπίτα Νιόνγκο
Τα social media βούλαξιαν από σχόλια χρηστών για το έργο του Άγγλου σκηνοθέτη
Διθυραμβική ήταν η υποδοχή για την πολυαναμενόμενη “Οδύσσεια” από το ελληνικό κοινό μετά την πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στους κινηματογράφους της χώρας.
Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media ήταν αποθεωτικές. Το ελληνικό κοινό κάνει λόγο για «ταινία – έπος», «αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» και «απίστευτες ερμηνείες» εξήρωντας κυρίως τους Ματ Ντέιμον και Αν Χάθαγουεϊ. Άλλοι, πάντως έφυγαν με μια γεύση ότι κάτι έλειπε από την ταινία αν και καταλήγουν ότι τα σημεία που έκαναν θόρυβο, όπως η μαύρη ωραία Ελένη Λουπίτα Νιόνγκο, είχαν τελικά σχετική μικρή παρουσία και σημασία στην ταινία.
Κάποιοι μιλώντας για την “Οδύσσεια” του Νόλαν ανέφεραν πως δεν τους ενόχλησε καν η επιλογή της μαύρης ηθοποιού ενώ άλλοι ότι η ωραία Ελένη εμφανίστηκε μόνο 5 λεπτά σε ολόκληρη την ταινία. Αρκετοί ήταν και αυτοί που αναφέρθηκαν στην woke ατζέντα τόσο για την Λουπίτα Νιόνγκο όσο και για την συμμετοχή του τρανς ηθοποιού Έλιοτ Πέιτζ.
Κάποιοι ανέφεραν πως ο επιτυχημένος σκηνοθέτης έπαιξε με «φως, σκιές και φωτιές» κάτι που βάρυνε την 3ώρη ταινία.Άλλοι δε έγραψαν πως παραλείφθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες του έργου.
πηγή στην Google
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