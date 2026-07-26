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Τζένη Καρέζη: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της – “Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ”

Απεβίωσε σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Τζένη Καρέζη: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της – “Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ”
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Με αφορμή την συμπλήρωση 60 χρόνων από τον θάνατο της Τζένης Καρέζη, η Φίνος Φιλμ τίμησε την σπουδαία ηθοποιό με ένα βίντεο-αφιέρωμα στα social media.

Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε μία εικόνα της θρυλικής ηθοποιού σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ».

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Στις 26 Ιουλίου του 1992, η σταρ του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.  Σύμφωνα με επιθυμία της ιδίας και με πρωτοβουλία της οικογένειας της, ιδρύθηκε στη μνήμη της το «Ίδρυμα Τζένη Καρέζη», με σκοπό την παρηγορητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και άλλα νοσήματα, για την ανακούφιση τους από τον πόνο.

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