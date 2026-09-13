Ο Γιάννης Καφάτος ήταν ο πρώτος μου αρχισυντάκτης στην τηλεόραση. Επομένως, αυτό το κείμενο δεν μπορεί —ούτε έχει λόγο— να προσποιηθεί πως είναι απολύτως απρόσωπο.

Το όνομά του συνδέεται με τα πρώτα επαγγελματικά μου βήματα στην τηλεόραση. Τώρα, κάποια χρόνια αργότερα, είναι εκείνος που πραγματοποιεί ένα δικό του πρώτο βήμα: εκδίδει το πρώτο του βιβλίο.

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Η συλλογή διηγημάτων του έχει τίτλο «Μαίρη Πολύβουα» και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κύφαντα.

Και το ερώτημα προκύπτει σχεδόν από μόνο του: ποια είναι, τέλος πάντων, αυτή η Μαίρη Πολύβουα;

Μια παρεξήγηση που έγινε ιστορία

«Η Μαίρη Πολύβουα προέκυψε από μια… παρεξήγηση που με έκανε να γελάσω πολύ», εξηγεί ο ίδιος ο Γιάννης Καφάτος για την αφετηρία του βιβλίου.

Από αυτή την παρεξήγηση γεννήθηκε ένας χαρακτήρας και, στη συνέχεια, ένας ολόκληρος κόσμος ανθρώπων. Άνθρωποι που πληγώθηκαν από τους άλλους, αλλά ορισμένες φορές και από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η Μαίρη δεν είναι μόνη της. Συνοδεύεται από τους πρωταγωνιστές των συνολικά 13 διηγημάτων της συλλογής: πρόσωπα που αγωνίζονται, δοκιμάζονται, αποτυγχάνουν, μετανιώνουν, αλλά κάποιες φορές καταφέρνουν και να απολαύσουν τη ζωή.

Πρόκειται για ιστορίες ανθρώπων και των χώρων μέσα στους οποίους κινούνται. Ιστορίες που ξεκινούν σε δρόμους, γειτονιές και πολυσύχναστα σημεία, αλλά καταλήγουν στο πιο πολύβουο μέρος από όλα: το ανθρώπινο μυαλό.

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Δεκατρείς ιστορίες ανθρώπων και πόλης

Στη «Μαίρη Πολύβουα», η πόλη δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο. Παρατηρεί, προκαλεί συναντήσεις και γεννά ιστορίες.

Είναι εκείνη η γνώριμη συνθήκη κατά την οποία κοιτάζεις έναν άγνωστο στον δρόμο, στο λεωφορείο ή σε ένα καφέ και αρχίζεις να φαντάζεσαι ποιος είναι, από πού έρχεται και τι μπορεί να κουβαλά μαζί του.

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Ο Γιάννης Καφάτος ακολουθεί ακριβώς αυτές τις μικρές διαδρομές. Τους ανθρώπους που τράβηξαν για μια στιγμή την προσοχή, τις σκέψεις που δεν ειπώθηκαν και τα συναισθήματα που περιπλανώνται μαζί τους.

Η Μαίρη Πολύβουα θα μπορούσε, τελικά, να είναι μία συγκεκριμένη γυναίκα. Θα μπορούσε, όμως, να είναι και οποιοσδήποτε από τους ανθρώπους που προσπερνάμε καθημερινά, χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορία τους.

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Από την τηλεοπτική αρχισυνταξία στη λογοτεχνία

Ο Γιάννης Καφάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, ζει στο Παλαιό Φάληρο και εξακολουθεί να αναζητά ερεθίσματα στο κέντρο της πόλης.

Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται στη δημοσιογραφία από τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης.

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Στη μακρά τηλεοπτική διαδρομή του έχει υπάρξει ρεπόρτερ, στέλεχος προγράμματος και αρχισυντάκτης ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών. Έχει συνεργαστεί με τον ANT1, το MEGA, την ΕΡΤ, τον ΣΚΑΪ, το OPEN και το Attica TV, ενώ σήμερα είναι αρχισυντάκτης καθημερινής πολιτικής εκπομπής στο Kontra Channel.

Παράλληλα, έχει γράψει σε περιοδικά και έχει κάνει εκπομπές σε ενημερωτικούς και μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και πίσω από τα decks ως DJ, ενώ ασχολείται και με την τέχνη του τατουάζ.

Δύο διηγήματά του είχαν ήδη διακριθεί σε διαγωνισμούς του Ιανού και είχαν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους. Η «Μαίρη Πολύβουα», όμως, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη και αυτόνομη συγγραφική του έκδοση.

Στο βιογραφικό του, πάντως, επιλέγει να συστηθεί πρώτα ως ο πατέρας του Αντώνη και της Μαρίνας. Μια μικρή λεπτομέρεια που ίσως λέει περισσότερα από μια μεγάλη λίστα επαγγελματικών τίτλων.

Η πρώτη παρουσίαση στο Πεδίον του Άρεως

Η πρώτη παρουσίαση της συλλογής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:30, στη Σκηνή Αριστοτέλης, στο Πεδίον του Άρεως, στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας και μεταφραστής Βαγγέλης Γιαννίσης και η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Ελεονώρα Ορφανίδου.

Το βιβλίο αριθμεί 82 σελίδες, ενώ το εικαστικό του εξωφύλλου υπογράφει ο Γιάννης Ντουσιόπουλος.

Για μένα, ο Γιάννης Καφάτος θα είναι πάντα ο πρώτος μου αρχισυντάκτης στην τηλεόραση. Από αυτή την εβδομάδα, όμως, είναι επισήμως και συγγραφέας.

Όσο για τη Μαίρη Πολύβουα, η πραγματική απάντηση βρίσκεται πλέον στις σελίδες του πρώτου του βιβλίου.

Όλες οι ειδήσεις για το βιβλίο.