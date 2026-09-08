«Κένταυρος» – H ταινία δράσης στο Netflix που θα σας κρατήσει ξύπνιους

του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Mέχρι που μπορεί να φτάσει κάποιος για να προστατέψει την οικογένειά του; Διαφορετική ταινία δράσης που αξίζει να απολαύσετε στο Netflix.

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Άραγε, τα όνειρά μας δεν πρέπει να τα εγκαταλείπουμε ποτέ; Ίσως όλα να γίνονται για κάποιο λόγο. Το φινάλε είναι συγκλονιστικό (μας αρέσει) και πιστεύω είναι όλη η ταινία!

Ο πρωταγωνιστής του «Centauro» είναι ο Ράφα (Àlex Monner). Ο Ράφα έχει πάθος για την ταχύτητα (βάλτε ένα οποιοδήποτε χόμπι) και θέλει να γίνει επαγγελματίας οδηγός αγώνων μοτοσικλετών. Θέλει να φτάσει πολύ ψηλά. Οι ικανότητές του είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικές. Οι οικονομικές όμως δυσκολίες δεν του το επιτρέπουν. Ο ίδιος προσπαθεί να ισορροπήσει την καθημερινή του δουλειά με τους αγώνες ταχύτητας.

Ο Ήρωας μας ζει μια διπλή ζωή. Άλλος το πρωί, άλλος το βράδυ

Ένα βράδυ θα μάθει ότι η μητέρα (Begoña Vargas) του παιδιού του έχει χρέη σε εμπόρους ναρκωτικών. Όπως καταλαβαίνετε η πίεση μεγαλώνει. Ο ταχύτατος Ράφα αποφασίζει να βοηθήσει την γυναίκα και το παιδί του. Θα αναγκαστεί όμως να βουτήξει στην παρανομία (επαναλαμβάνω η τελευταία σκηνή είναι και το κάρμα). Θα το φτάσει μέχρι τέλους.

Δείτε την ισπανική αυτή ταινία του 2022

Με τέρμα τα γκάζια, την αδρεναλίνη στα ύψη, θα αναρωτηθείτε ότι οι λανθασμένες επιλογές πολλές φορές μας οδηγούν στο σωστό δρόμο. Ο Monner ενσαρκώνει άψογα τον ρόλο του. Είναι ο άνθρωπος που παλεύει καθημερινά με τις προσωπικές του φιλοδοξίες, τα όνειρά του και φυσικά τον εσωτερικό του κόσμο. Η αγάπη για την οικογένειά του είναι αδιαπραγμάτευτη και το ξέσπασμα έρχεται στο τέλος. Μαζί και ο «Κένταυρος»…

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Δείτε το trailer και ανάψτε την οθόνη σας: