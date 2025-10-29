Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι «The Cure» – Πότε και πού θα γίνει η συναυλία τους στην Αθήνα

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα, οι «The Cure», επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία μεγάλη συναυλία στα πλαίσια του Ejekt Festival 2026. Η εμφάνιση του συγκροτήματος, με τον εμβληματικό Ρόμπερτ Σμιθ ως frontman, αναμένεται να είναι ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

H ημερομηνία και ο χώρος διεξαγωγής

Οι «The Cure» θα ανέβουν στη σκηνή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, στο Telekom Centre στο Ο.Α.Κ.Α. Η επιλογή του χώρου υπόσχεται μια μεγάλη παραγωγή, αντάξια του ονόματος του συγκροτήματος που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Οι λάτρεις του gothic rock και των αξέχαστων ψυχεδελικών μελωδιών θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, καθώς η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com.

Με τραγούδια-ύμνους όπως τα «Just Like Heaven», «Lovesong» και «A Forest», οι «The Cure» έχουν επηρεάσει γενιές μουσικών και ακροατών.

Η εμφάνισή τους στο Ejekt Festival 2026 αποτελεί ένα μουσικό ορόσημο που έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική τους αξία του θρυλικόυ συγκροτήματος.