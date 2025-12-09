Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση των χασάπηδων και των φραπέδων αποκαλεί τους αγρότες που διαμαρτύρονται «εγκληματική οργάνωση»

«Η κυβέρνηση των χασάπηδων, των φραπέδων, των Ferrari και των κερδισμένων λαχείων, του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος, αποκαλεί τους αγρότες που διαμαρτύρονται “εγκληματική οργάνωση”», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Η κυβέρνηση των σκανδάλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ… Η κυβέρνηση της διαφθοράς! Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα», σχολιάζει.