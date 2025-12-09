Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση των χασάπηδων και των φραπέδων αποκαλεί τους αγρότες που διαμαρτύρονται «εγκληματική οργάνωση»

Η ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση των χασάπηδων και των φραπέδων αποκαλεί τους αγρότες που διαμαρτύρονται «εγκληματική οργάνωση»
DEBATER NEWSROOM

«Η κυβέρνηση των χασάπηδων, των φραπέδων, των Ferrari και των κερδισμένων λαχείων, του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος, αποκαλεί τους αγρότες που διαμαρτύρονται “εγκληματική οργάνωση”», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Η κυβέρνηση των σκανδάλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ… Η κυβέρνηση της διαφθοράς! Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα», σχολιάζει.

