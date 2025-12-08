Κρήτη: Ταυτοποιήθηκαν οι αγρότες που τραυμάτισαν αστυνομικούς σε Ηράκλειο και Χανιά – Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση

Σκηνές άγριας Δύσης θύμησαν τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (08.12) μεταξύ αγροτών και αστυνομικών περιμετρικά από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο και από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ταυτοποιήθηκαν όσοι έσπασαν την περίφραξη γύρω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αλλά κι εκείνοι που αναποδογύρισαν το αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά. Όλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την κατηγορία της σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης».

Στην περιοχή του Ηρακλείου οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου που είχαν παραμείνει για σχεδόν δύο ώρες. Οι πτήσεις εξακολουθούν να μην εκτελούνται. Την ίδια ώρα στα Χανιά οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στην είσοδο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου με τις πτήσεις να πραγματοποιούνται κανονικά.

Το σκηνικό της έντασης

Χάος προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στα μπλόκα των αγροτών του Ηρακλείου και των Χανίων μετά την προσπάθεια τους να εισέλθουν στους χώρους των αεροδρομίων.

Μετά τις 2 το μεσημέρι, αγροτοκτηνοτρόφοι “εισέβαλαν” στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” και έφτασαν μέχρι την πίστα του αερολιμένα. Οι αγρότες στο «Νίκος Καζαντζάκης» έχουν μπει μέσα στην πίστα.

Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι. Σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις μετατράπηκε ο χώρος πέριξ του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Απ’ τον πετροπόλεμο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, καθώς και σε οχήματα εργαζομένων που ήταν σταθμευμένα στο αμαξοστάσιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν νωρίτερα στα επεισόδια. Εάν συμβεί αυτό δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο, η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν για άγνωστο προς το παρόν χρόνο το αεροδρόμιο. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI) (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Επεισόδια και στα Χανιά

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να τους επιτραπεί η διέλευση για να προσεγγίσουν, το χώρο του αερολιμένα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών και ακολούθησαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, με ρίψη χημικών και πετρόπολεμο ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγροτοκτηνοτρόφους.

Η ίδια εικόνα και έξω από το αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όπου αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Από τα επεισόδια υπήρξαν δύο τραυματίες, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης.

Μετά από τα εκτεταμένα επεισόδια, με πετροπόλεμο και χημικά, οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και επέτρεψαν στους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς να συνεχίζουν πεζοί προς το αεροδρόμιο.

Δείτε εικόνες από τα επεισόδια: (EUROKINISSI)

Πολλαπλασιάζονται τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Εν τω μεταξύ, το αγροτικό μέτωπο ενισχύεται καθημερινά, με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα να έχουν ξεπεράσει τα 50, δημιουργώντας πιέσεις σε παράδρομους, τελωνεία, εθνικούς άξονες, ακόμη και κρίσιμες πύλες εισόδου της χώρας.

Σε πολλές περιπτώσεις, η κυκλοφορία διακόπτεται διαδοχικά, επηρεάζοντας μετακινήσεις, εμπορεύματα και τουριστικές ροές.

Δείτε εδώ live όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις