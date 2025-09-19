Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει τις ρωσικές παραβιάσεις στην Εσθονία – «Απαράδεκτη»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας πήρε θέση το βράδυ της Παρασκευής 19/9 για τις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την κίνηση της Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη.

Greece unequivocally condemns today's violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2025

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας» αναφέρει στην ανάρτησή του.