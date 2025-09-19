iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει τις ρωσικές παραβιάσεις στην Εσθονία – «Απαράδεκτη»

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει τις ρωσικές παραβιάσεις στην Εσθονία – «Απαράδεκτη»
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:52

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας πήρε θέση το βράδυ της Παρασκευής 19/9 για τις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την κίνηση της Ρωσίας.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη.

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας» αναφέρει στην ανάρτησή του.

