ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ταξιδιωτική σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η σύσταση εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή, καθώς και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.

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Τι συνιστά το ΥΠΕΞ στους Έλληνες πολίτες

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία να επανεξετάσουν τις μετακινήσεις τους και να πραγματοποιούν το ταξίδι μόνο εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

Η σύσταση συνδέεται τόσο με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και με τους περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις προγραμματισμένες πτήσεις.

Οδηγίες για όσους βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία

Για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη στη χώρα, το ΥΠΕΞ συστήνει:

Να διατηρούν επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν.

Να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι οδηγίες αποσκοπούν στην έγκαιρη ενημέρωση των ταξιδιωτών για πιθανές αλλαγές στις μετακινήσεις τους και για την κατάσταση ασφαλείας στη χώρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ελληνικής πρεσβείας στο Ριάντ

Για περιπτώσεις ανάγκης ή για περαιτέρω πληροφορίες, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +966 (0) 50 6090207

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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.