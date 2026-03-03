ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη σήμερα για τα ενεργειακά αποθέματα στην Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα (3/3) στο ΥΠΕΝ, με τη συμμετοχή του υπουργού και του υφυπουργού, κ.κ. Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου και εκπροσώπων των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου.

Η ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά καταγράφει ράλι 20% , καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις ροές ενέργειας. Αν και σύμφωνα με τους αναλυτές ο βασικός λόγος πίσω από την άνοδο είναι ο φόβος για έλλειψη LNG.