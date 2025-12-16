Βουλή: Ψηφίζεται απόψε ο προϋπολογισμός – Τι θα πει ο Μητσοτάκης, νέα μέτρα για το στεγαστικό

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων.

Στις τοποθετήσεις αυτές, ανάμεσα στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό του 2026 ως έναν οδικό χάρτη ο οποίος συνδέει το 2025 με το 2027, με προοπτική το 2030.

Έτσι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα κάνει αναλυτική περιγραφή των μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στους νέους και στις οικογένειες.

Ειδική αναφορά θα κάνει στη στέγαση, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων, αλλά και ως βασικό έξοδο των νοικοκυριών.

Μάλιστα, ο ίδιος αναμένεται να εξαγγείλει νέες πρωτοβουλίες, μετά το πρόγραμμα “Σπίτι μου 1-2” και το επίδομα ενοικίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που περνά στην ΑΑΔΕ ως το πρώτο βήμα για τη σοβαρή μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Φυσικά, δεν θα παραλείψει να αναφερθεί στο αγροτικό ζήτημα και τις κινητοποιήσεις, αφήνοντας όμως το κομμάτι των συζητήσεων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από την ομιλία δεν θα λείπει και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και στη στάση της, ενώ θα σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ενταγμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας.