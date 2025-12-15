Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού

Ευθύνες στην κυβέρνηση για την ερήμωση της υπαίθρου και για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, επέρριψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο ACTION 24 ενώ πρόσθεσε πως από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης άκουσε μόνο ευχολόγια και μία γενική διάθεση να ανοίξει διάλογο με τους αγρότες αλλά όχι συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις στα αιτήματα.

«Αν δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα είκοσι αιτήματα που θέτουν οι αγρότες, ας ανακοινώσει ότι θα ικανοποιήσει τα δέκα», είπε χαρακτηριστικά. Έθεσε το θέμα του κόστους της ενέργειας σε συνδυασμό με τα κέρδη της ΔΕΗ σε βάρος και της αγροτικής παραγωγής, όπως άλλωστε και της βιομηχανίας αλλά και των καταναλωτών. «Αυτό που ζουν οι αγρότες, την ερήμωση και την καταστροφή το ζουν τα τελευταία έξι χρόνια. Η κυβέρνηση δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με το αγροτικό ρεύμα. Πρόλαβε όμως να ιδιωτικοποιήσει την ΔΕΗ και να οδηγήσει σε ένα τρελό ράλι κερδών. Όταν εμείς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραδώσαμε την κυβέρνηση, οι ενισχύσεις των αγροτών είχαν μπει σε σταθερό ρυθμό, τώρα έχουν τιναχθεί στον αέρα», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για τους “κουμπάρους” των αρχηγών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Κατ’ αρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αξιόπιστο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο σκάνδαλο, συντονίστηκε μέσα από τη ΝΔ. Με ποιους συνομιλούσαν οι φραπέδες και χασάπηδες; Συνομιλούσαν με γαλάζια στελέχη και με διοικήσεις που είχε διορίσει η κυβέρνηση. Η ευρωπαία εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθούν οι ευθύνες δύο υπουργών των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη. Εμείς συμφωνούμε με τους αγρότες: Οι κλέφτες στην φυλακή, τα λεφτά στους τίμιους αγρότες. Επίσης να εξυγιανθεί και να αναπτυχθεί επιστημονικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μείνει σαν υπηρεσία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όχι μεταφορά τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Για το θέμα των πολιτικών συνεργασιών επανέλαβε: «Εδώ και έναν χρόνο έχω βάλλει το ζήτημα των συνεργασιών και του ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο και να παραχωρήσει την θέση της σε μία κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων. Έχω ασκήσει ξανά κριτική και θεωρώ ότι έχει καθυστερήσει και είναι αδιέξοδη η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη. Επείγει να υπάρχει προοδευτική απάντηση. Πρέπει να υπάρξει κοινό σχήμα, με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Το σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε στην ανάγκη για μία κοινή προσπάθεια. Τα υπόλοιπα θα συζητηθούν».

Για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Είναι σημαντική η συμβολή και η συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα σε ένα προοδευτικό εγχείρημα». Σημείωσε πάντως ότι «Δεν έχουμε σε κάποια θέματα την ίδια οπτική με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι και δεν μπορούμε να στερήσουμε από την χώρα μία προοδευτική κυβέρνηση. Η δική μου επιλογή είναι να έχουμε προοδευτικό ψηφοδέλτιο για προοδευτική κυβέρνηση, θα είναι καταστροφικό για την χώρα να προκύψει ξανά μία κυβέρνηση των γαλάζιων ακρίδων και της δεξιάς».

Για τη διαφοροποίηση του Παύλου Πολάκη στο θέμα των συνεργασιών και στην στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «η απόφαση για την ενότητα και το κοινό ψηφοδέλτιο ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία στην Πολιτική Γραμματεία και με μόνη διαφοροποίηση του Παύλου Πολάκη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει φέτος τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Και εξήγησε: «Η επιλογή μας δεν σχετίζεται με τακτικές κινήσεις και το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Νέα Αριστερά. Πέρυσι ψηφίσαμε και εξηγήσαμε ότι η ψήφος μας είχε τρεις προϋποθέσεις: Την ασφάλεια της χώρας και τον προγραμματισμό των αμυντικών δαπανών. Την θέση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Αυτά δεν τηρήθηκαν από την κυβέρνηση. Φέτος υπάρχουν δύο επιπλέον λόγοι για να καταψηφίσουμε: Η στροφή στην οικονομία του πολέμου που την θεωρούμε επικίνδυνη και εμείς είμαστε απέναντι. Το τελευταίο είναι η αξιοπιστία και η διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ρωτήθηκε για τον γιο του και είπε: «Είμαι περήφανος για τον Πέτρο, αρίστευσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πήρε μία πλήρη υποτροφία στο Τζόρτζια Τεκ. Ωστόσο εύχομαι να έχουμε καλά δημόσια πανεπιστήμια που να βοηθούν τις σπουδές τους και να έχουν οι νέοι μας κίνητρα για να επιστρέφουν στην Ελλάδα».