Βουλή: Ερώτηση 8 βουλευτών της ΝΔ για τις παλαιές συντάξεις χηρείας του ΟΓΑ

Ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως με θέμα: «Αναγκαία η αναπροσαρμογή και η αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ» κατέθεσαν οκτώ βουλευτές της ΝΔ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Πέλλας, Γ. Καρασμάνη.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές σημειώνουν ότι με την θέσπιση των διατάξεων του ν. 4387/2016, γνωστού και ως «Νόμου Κατρούγκαλου», επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου. Σύμφωνα με το νέο ενιαίο πλαίσιο που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις θανάτων που έχουν επέλθει από 13/5/2016 και εφεξής, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 70% της σύνταξης που ελάμβανε ή εδικαιούτο να λάβει ο θανών για μία τριετία, ενώ μετά το πέρας της τριετίας, εάν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη περιορίζεται στο ήμισυ, δηλαδή στο 35%.

Επιπλέον, προσθέτουν, με το άρθρο 1 του ν. 4499/2017 θεσπίστηκε κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου. Ως κατώτατο ποσό ορίσθηκε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν.4387/2016 για 20 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή το ποσό των 384,00 ευρώ, το οποίο από 1/1/2025 έχει αναπροσαρμοστεί στο ποσό των 436,40 ευρώ. Ωστόσο, οι χήρες και χήροι συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ, των οποίων ο θάνατος επήλθε πριν την 13/5/2016, εξαιρούνται από τις ευνοϊκές προβλέψεις του νέου νόμου, καθόσον εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του fορέα.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντα (π.χ. έστω ότι ο/η θανών/ούσα λάμβανε ποσό σύνταξης 300,00 ευρώ, και ότι το ποσό των 200,00 ευρώ αντιστοιχεί στη βασική σύνταξη και το ποσό των 100,00 ευρώ στην κύρια. Το ποσό σύνταξης που θα λάβει ο/η χήρος/α θα είναι 50,00 ευρώ), μόνο εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ και δυστυχώς δεν υφίσταται κατώτατο όριο.

«Επειδή δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι.

Επειδή αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επειδή οι ανάγκες και συνθήκες διαβίωσης των επιζώντων είναι οι ίδιες για όλους και δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία θανάτου των συζύγων.

Οι βουλευτές ερωτούν την αρμόδια υπουργό:

1.Πόσοι είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του πρώην ΟΓΑ για θανάτους που επήλθαν πριν από την 13/5/2016;

2.Ποιο θα ήταν το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος αν αυτές οι περιπτώσεις ενταχθούν στις διατάξεις ν.438712016;

3.Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας;» αναφέρεται στην ερώτηση.

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές της ΝΔ: Γιώργος Καρασμάνης (Πέλλα), Χαράλαμπος Αθανασίου (Λέσβος), Βασίλης Γιόγιακας (Θεσπρωτία), Αθανάσιος Καββαδάς (Λευκάδα), Γεώργιος Κοτρωνιάς (Φθιώτιδα), Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σέρρες), Φίλιππος Φόρτωμας (Κυκλάδες) και Ευριπίδης Στυλιανίδης (Ροδόπη).