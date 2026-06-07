ΣΥΡΙΖΑ: Εσωτερικές αναταράξεις μετά την απόφαση για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα – “Σαφές πολιτικό πλαίσιο, όχι θολή στήριξη”

Η απόφαση για τη στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, μετά τη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας ζητούν σαφές προγραμματικό πλαίσιο και απορρίπτουν σενάρια άτυπης ενσωμάτωσης, την ώρα που η ηγεσία επιμένει στη στρατηγική στήριξης του νέου εγχειρήματος.

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Επιφυλάξεις για τη στρατηγική συμπόρευσης με τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι η απόφαση του κόμματος απαιτεί σαφές πολιτικό πλαίσιο και όχι “θολή στήριξη”.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία λήψης της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή ήταν «δύσκολη και επίπονη», με τον ίδιο και άλλα στελέχη να καταθέτουν ενδιάμεση πρόταση που στόχευε σε πιο συμβιβαστική λύση. «Καταθέσαμε μια πρόταση που μπορούσε να φέρει την κατάσταση σε μια πιο ισορροπημένη κατεύθυνση», σημείωσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, βάσει συνεδριακής απόφασης, αφορά συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις σε προγραμματική βάση, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. «Το βλέπουμε συντροφικά, όχι ανταγωνιστικά, αλλά πάνω σε προγραμματική βάση – όχι σε μια στήριξη θολή», υπογράμμισε.

«Τι σημαίνει στήριξη χωρίς να υπάρχει προγραμματική βάση;»

Ο κ. Μπουλέκος έθεσε ευθέως το ερώτημα για το περιεχόμενο της προτεινόμενης συμπόρευσης: «Τι σημαίνει στήριξη σε ένα άλλο κόμμα χωρίς να υπάρχει προγραμματική βάση;». Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε ιστορικά ως πολιτικός φορέας μέσα από συνθέσεις και προγραμματικές συγκλίσεις, κάτι που –όπως είπε– πρέπει να διασφαλιστεί και τώρα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, οφείλει το επόμενο διάστημα να αποσαφηνίσει «το πώς και τον τρόπο» υλοποίησης της απόφασης, καθώς και να παρουσιάσει συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετακίνησης στελεχών στον νέο φορέα Τσίπρα, ο κ. Μπουλέκος ήταν σαφής: «Όποιος επιθυμεί να πάει ως πρόσωπο, παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις ευθύνες του απέναντι στο κόμμα». Τόνισε ότι το κόμμα λειτουργεί με «συντεταγμένες διαδικασίες» και δεν μπορεί να υπάρξει άτυπη μεταφορά στελεχών χωρίς πολιτική συμφωνία.

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«Η εντολή είναι για συνεργασία, όχι για ενσωμάτωση», επανέλαβε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η εικόνα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις προκαλεί έντονο προβληματισμό. «Δεν γίνεται να εκφράζεις πολιτικό λόγο που δίνει στήριξη σε άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να διατηρείς υψηλά ποσοστά», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας «λογική» τη δημοσκοπική κάμψη.

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Ως επόμενη μέρα, ο κ. Μπουλέκος έθεσε την ανάγκη επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ και επανασύνδεσης με κοινωνικές ομάδες που έχουν απομακρυνθεί. «Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να συνομιλήσει ξανά με τα κοινωνικά στρώματα που του γύρισαν την πλάτη», τόνισε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η λήψη αποφάσεων αλλά η εφαρμογή τους: «Είναι εύκολο να πάρεις μια απόφαση – δύσκολη είναι η υλοποίησή της».

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Η πρόταση Φάμελλου

«Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα; Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan. Δίπλα είναι η απάντηση. Δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που με μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε την εισήγηση του για τη στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κόμματος είχε φωτογραφίσει στην ουσία τη θέση του να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στην επόμενη κάλπη: «Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου, μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

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Με τη γραμμή της ηγεσίας συντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, η Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός και Γιώργος Γαβρίλης.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Κ.Ε. δήλωσε: «Σε κρίσιμες ώρες μιλάμε με καθαρά λόγια. Η κίνηση Τσίπρα δημιουργεί μεγάλη προσδοκία και ελπίδα στον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανοίγει την προοπτική για ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει χωρίς να στρουθοκαμηλίζει, να διαβάσει καθαρά τη νέα πραγματικότητα».

Σε μια κεντρική επιτροπή που μύριζε μπαρούτι, το αντίπαλο δέος με τους Πολάκη, Παππά, Δούρου καθώς και τους Αλεξιάδη και Χατζησάββα ζητούσε εκλογική συνεργασία με όσους θέλουν και μπορούν.

Μάλιστα, στην τοποθέτησή της η Ρένα Δούρου κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέδιο αυτοδιάλυσης του κόμματος, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν οδικό χάρτη.

Ο Παύλος Πολάκης τόνισε: «Καλούμε και τον Τσίπρα να πάρει θέση σε αυτά. Όχι με ατομικές πορείες, όχι με το ότι διαλυθείτε. Κατεβάστε τα κι ελάτε, όχι. Αξιοπρέπεια».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Νίκος Παππάς, σχολίασε πως: «Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες».

«Μας πετάτε στα σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει», ανέφερε η βουλευτής Ρένα Δούρου.

Το νέο κείμενο που κατέθεσαν και υπέγραφαν και άλλα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας με το οποίο ζητούσαν άμεση προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο στη κάλπη, απορρίφθηκε.

«Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύτηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019».

Επίσης ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι: «Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα».

Το διακύβευμα της επόμενης μέρας παραμένει Πώς θα συνυπάρξουν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα μέσα στο ίδιο κόμμα έως τις εκλογές.