Βορίδης κατά Καρυστιανού: «Μη κατανοητή η πολιτική της ταυτότητα»

Ο Μάκης Βορίδης έβαλε στο στόχαστρο τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι παραμένει «μη κατανοητή» η πολιτική της ταυτότητα και ότι όπως και ο Κυριάκος Βελόπουλος «ψαρεύει σε θολά νερά» επικαλούμενη γενικά και αόριστα τη «δικαιοσύνη».

Στο Action 24 μίλησε το πρωί της Πέμπτης (12/02) ο Μάκης Βορίδης και είπε ότι όταν κάποιος μπαίνει στην πολιτική «οφείλει να τοποθετείται στα συγκεκριμένα», διότι το «δυνητικό» δημοσκοπικό αποτύπωμα αποκτά πραγματικό χαρακτήρα και σαφή ιδεολογική ταυτότητα.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τη Μαρία Καρυστιανού με υψηλά ποσοστά, ανέφερε ότι όταν ένα πρόσωπο ή μια πρωτοβουλία προσελκύει «δυνητικά» ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές –«και δεξιούς και αριστερούς»– διαμορφώνεται ένα αποτέλεσμα που ακόμη δεν έχει αποκτήσει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, «Όταν θα αρχίσεις να τοποθετείσαι και να αποκτάς χαρακτήρα, τότε το δυνητικό αποκτά μία άλλη δυναμική και μία άλλη ταυτότητα».

Συνεχίζοντας στο ίδιο σκεπτικό, ο Μάκης Βορίδης απέδωσε τη «ρευστότητα» και στη στάση κομμάτων που τοποθετούνται δεξιότερα της Ν.Δ., επισημαίνοντας ότι οφείλουν να διατυπώσουν «αντιπροτάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα», όπως το μεταναστευτικό. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα «έχει τον πιο αυστηρό νόμο στην Ευρώπη». Φέρνοντας ως παράδειγμα τον Κυριάκο Βελόπουλο, υποστήριξε πως υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί που «ψαρεύουν σε θολά νερά», συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το πλαίσιο και το κόμμα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση από τη Μαρία Καρυστιανού.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών επισήμανε ότι η ΝΔ «έχει κάνει συνεργασίες» και «έχει αποδείξει ότι σέβεται τη βούληση του ελληνικού λαού», για να προσθέσει ότι «το βασικό θέμα δεν είναι τι θα κάνει η Ν.Δ., είναι τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα», σημειώνοντας πως, όταν «όλοι λένε όχι», αυτό είναι δεδομένο που –κατά τη διατύπωσή του– «πρέπει να το λάβει υπόψιν του ο ελληνικός λαός».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει πλαίσιο συζητήσεων» και ότι η «προστιθέμενη αξία» της έγκειται, από τη μία, στη διατήρηση των δεσμεύσεων για από κοινού αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης –σε ένα σχήμα στο οποίο, όπως σημείωσε, «εντάσσεται και η Βουλγαρία»– και, από την άλλη, στη συμφωνία για ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων με στόχο τα 10 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε την τουρκική προσέγγιση για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης «νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη», διευκρινίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες: «Δεν θέλω να σηκώνουμε πολύ τον πήχη, γιατί θα θεωρήσει κανένας ότι έχουν λυθεί όλα», είπε, τονίζοντας πως η στρατηγική που ακολουθείται έχει ήδη αποδώσει «συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα».

Ερωτώμενος για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι υπάρχει «σεβασμός στα πρόσωπα πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ», ενώ σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, επανέλαβε τη σταθερή του θέση ότι δεν σχολιάζει ποινικές υποθέσεις και αφήνει «την ποινική δικαιοσύνη να μας πει ό,τι έχει να μας πει».