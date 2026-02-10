Καρυστιανού: «Προσβλητικό να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στο τραπέζι με τελεσίγραφα της Τουρκίας»

Σε συνέντευξή της στο bankingnews.gr, η Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει τις βασικές κατευθύνσεις του υπό διαμόρφωση πολιτικού της εγχειρήματος, επιτίθεται με δριμύτητα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναλαμβάνει τη θέση της για τις αμβλώσεις και εξηγεί ότι η απόφασή της να ιδρύσει κόμμα προκύπτει «από ανάγκη».

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι ανησυχεί για την «επιθετική στάση της Τουρκίας». Συνέχισε λέγοντας ότι «με εκπλήσσει και με ανησυχεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς καμία ανακοίνωση, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι;», ενώ απαντώντας στο ερώτημα αν έπρεπε να γίνει το ταξίδι στην Άγκυρα απάντησε «υπό αυτές τις συνθήκες όχι». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι βρίσκει «προσβλητικό» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τίθεται ένα «τελεσίγραφο»: «Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο, “ελάτε να συζητήσουμε”, και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», σημειώνει.

Τονίζοντας ότι μιλά ως πολίτης και με αφορμή όσα, όπως λέει, παρατηρεί να εξελίσσονται, παραπέμπει στην τουρκική ρητορική, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος –σύμφωνα με την ίδια– φέρεται να δηλώνει: «δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν βρούμε λύση». Παράλληλα, αναφέρεται σε έναν «χάρτη» που «διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ’ αόριστον», επισημαίνοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, δεν υπήρξε από ελληνικής πλευράς καμία δημόσια αντίδραση «σε όλη αυτή την επίθεση» των τελευταίων ημερών.

«Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη ευθύνη»

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αμβλώσεων, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθαρίζει ότι δεν ήταν δική της πρωτοβουλία να τεθεί στη δημόσια συζήτηση: «Δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Μου έγινε μια ερώτηση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι απαντά «ως παιδίατρος». Στο πλαίσιο της απάντησής της, παραθέτει αριθμούς –χωρίς να αναφέρει πηγές– υποστηρίζοντας ότι «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και γύρω στις 250.000 αμβλώσεις τον χρόνο».

Αναλύοντας τις διαστάσεις του ζητήματος, η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι «η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια. «Μια κοινωνία φροντιστή πρέπει να μεριμνήσει γι’ αυτό το πρόβλημα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και, από την άλλη, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παιδιά αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Παράλληλα, τονίζει ότι το ζήτημα χρειάζεται ευρύτερη δημόσια συζήτηση και προαναγγέλλει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση πολιτικού της προγράμματος: «Η κοινωνία πρέπει να το συζητήσει και να απαιτήσει να γίνουν πράγματα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιαστούν «πολλά μέτρα» για την ακρίβεια, την οποία συνδέει όχι μόνο με το δημογραφικό αλλά και με μια σειρά άλλων κοινωνικών προβλημάτων. Σύμφωνα με την ίδια, η ακρίβεια επηρεάζει συνολικά τη δυνατότητα συγκρότησης οικογένειας: «Είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι… έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη ευθύνη», καταλήγει.

«Το κόμμα γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης»

Αναφερόμενη στην απόφασή της να ιδρύσει κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού τη συνδέει με μια ευρύτερη κοινωνική διαδικασία που, όπως αναφέρει, «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης». Πριν συζητηθεί το ίδιο το κόμμα, θεωρεί απαραίτητο να «θυμηθούμε την ιστορία του», καθώς –κατά την ίδια– ο τρόπος με τον οποίο «ξεκίνησε» και «γεννήθηκε» παρέχει τις πιο ουσιαστικές απαντήσεις. Περιγράφει το εγχείρημα ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση».

Η δομή του κόμματος Καρυστιανού

Σχετικά με τη δομή του κόμματός της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει ότι η συγκρότηση των ομάδων βρίσκεται σε εξέλιξη, με έμφαση στη συλλογική εργασία. «Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι ομάδες «συνεχώς εμπλουτίζονται» με νέους επιστήμονες που επιθυμούν να συνεισφέρουν. Κατά την ίδια, οι ομάδες είναι «κατά 70% ολοκληρωμένες», ενώ όσον αφορά την ονομασία του νέου φορέα διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη κάτι προς ανακοίνωση.

Η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών περιγράφει το εγχείρημά της ως μια πρωτοβουλία χωρίς σαφή «ταμπέλα», τονίζοντας ότι έχει χαρακτηριστεί «και ακροαριστερά και ακροδεξιά», καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν εντάσσεται σε εύκολες πολιτικές κατηγορίες. «Αν θέλετε, μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, που έχει πάνω από όλα τον άνθρωπο», προσθέτει, περιγράφοντας τη φιλοσοφία της μέσα από έννοιες όπως «κοινωνική δικαιοσύνη» και «κράτος δικαίου».