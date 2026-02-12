Παναγόπουλος: “Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ, είμαι εκλεγμένος” – Τι είπε για τα κονδύλια κατάρτισης

Συνέντευξη Τύπου έδωσε σήμερα Πέμπτη 12/2 ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, σχετικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων που συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης που διερευνάται από τη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Παναγόπουλος επισήμανε πως δίνει μόνος του τη συνέντευξη, καθώς υπό διερεύνηση είναι μόνο εκείνος και επεσήμανε πως πέρασαν 9 μέρες από τότε που έγινε δέσμευση στον λογαριασμό του και «τώρα που έχω μια θεσμική απάντηση, αποφάσισα να σας μιλήσω».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, «Είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και ουδείς μπορεί να τους παραβιάσει, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα. Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει κανένα έργο κατάρτισης της ΓΣΕΕ, καθώς ούτε υλοποιεί, ούτε αναθέτει σε άλλους φορείς τέτοια έργα και κατήγγειλε δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του.

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται», συμπληρώνοντας πως η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας, που «δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια, που είμαι εγώ πρόεδρος».

«Είμαι εδώ, μπροστά σας να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν και οδηγούν σε δολοφονία χαρακτήρων. Πολλά ερωτήματα βασανίζουν κι εμένα. Σέβομαι τους δικαστικούς. Ξέρω τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και δικαιούμαι να κάνω την ερώτηση, που δεν μου έχει έρθει κλήση για τη διερεύνηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ποιο κράτος δικαίου με προστάτευσε και ποιο θα με προστατεύσει; Πότε θα πάρω το πόρισμα της Αρχής όπου προΐσταται ο κ. Βουρλιώτης;», είπε.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, σε άλλο σημείο, άφησε αιχμές και για τη συγκυρία, λέγοντας ότι η υπόθεση ξεκίνησε όταν πήγε στη Βουλή για τη συζήτηση της επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων.

«Λένε ότι υπεξαίρεσα χρήματα από προγράμματα κατάρτισης. Λένε για 73 εκατ. ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Ψευδός και θα αποδειχθεί», πρόσθεσε.

«Η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα και συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχθούν τέτοια παιχνίδια. Τον λόγο θα έχουν και τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, είπε ακόμα.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αφιερωθεί τον δικαστικό του αγώνα. «Είναι ένας ατομικός Γολγοθάς» τόνισε.

Ο κ. Παναγόπουλος επανέλαβε την πρόθεσή του να παραμείνει στην ηγεσία της ΓΣΕΕ: «Είμαι εκλεγμένος, η παρουσία μου δεν δυσχεραίνει την έρευνα, έχω την υποχρέωση να πάω την παράταξη στο συνέδριο. Είναι σαν να σκύβω σε όλους τους συκοφάντες που έστησαν την υπόθεση».

«Η ΠΑΣΚΕ είναι ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γιατί έχει την αυτονομία και την έχει διακηρύξει και την κράτησε όρθια. Η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12-13%. Λόγω της αυτονομίας της, είναι παράταξη του 40%», ανέφερε και σχολίασε ότι στο ΠΑΣΟΚ, η σχετική γραμματεία είναι μονοπρόσωπο: «Δεν μπορεί να τραυματίζεται ένα κόμμα για κάτι που δεν ευθύνεται. Από εκεί και πέρα, η όλη διαχείριση, ο καθείς εφ’ ω ετάχθη».

«Δεν έχω διάθεση να εμπλακώ σε άλλη πίστα. Πλακώνονται στο όνομά μου υπουργοί και συμφέροντα. Αυτό που με κατηγορούν είναι πλήρως ανυπόστατο, Έπρεπε να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να σερβιριστεί» είπε επίσης ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.